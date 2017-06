Ce înseamnă numele tău în limbajul iubirii

Initiala numelui defineste si cateva trasaturi de caracter si de personalitate. Afla ce inseamna numele tau in limbajul iubirii!

CUM TE CARACTERIZEAZA INITIALA NUMELUI TAU IN DRAGOSTE:

A – Daca numele tau incepe cu litera A, esti o persoana norocoasa in dragoste. Cuvantul de ordine este, deci, BAFTA din belsug.





B – Persoanele ale caror nume incepe cu litera B sunt timide in dragoste. Cred cu tarie in relatiile care dureaza o vesnicie si nu sunt de acord cu divortul.

C – Persoanele care au initiala numelui C sunt destul de geloase si egocentriste in dragoste. Iubesc din toata inima, insa, conform celebrei vorbe, le e mila de partener, dar de ele li se rupe sufletul.

D – Semnificatia acestei initiale inseamna iubire organizata. Persoana a carei nume incepe cu D este realista si nu se entuziasmeaza foarte usor chiar si atunci cand are fluturi in stomac.

E – Iubire sincera. Cei care poarta numele Elena sau Emanuel sunt foarte patimasi si destul de directi in relatie. Nu isi limiteaza nici cea mai dura vorba atunci cand ii deranjeaza lucruri la partener.

F – Aceasta litera reprezinta simbioza perfecta intre ratiune si emotie, intre sentiment si spirit practic.

G – De iubire cu nabadai au parte persoanele botezate cu initiala numelui G. Aceasta litera simbolizeaza nestatornicia si nerabdarea in limbajul dragostei.

H – Persoanele care au initiala numelui H trebuie sa renunte la materialism daca vor sa fie fericite in relatia de cuplu. H inseamna iubire cu interes.

I – Litera I simbolizeaza emotivitatea si pudoarea. Deci dragostea acestor persoane este una inocenta.

J – J este litera aventurierilor. Iubirea semnifica un continuu periplu printre sentimente si… dormitoare diferite!

K – Aceasta litera simbolizeaza inspiratia, iubirea ca lectie de viata pentru ceilalti. Persoanele cu numele Karina sau Karim ii fac pe cei din jur sa isi faca loc iubirii neconditionate in viata lor.



L – Litera L inseamna iubire deschisa. Persoanele care au initiala numelui L sunt sociabile si descurcarete in orice circumstanta si trec peste problemele de cuplu cu repeziciune.

M – Litera M este litera optimismului debordant, considerat si exagerat. Persoanele care au initiala numelui M iubesc cu o incredere de invidiat.

N – N simbolizeaza teama de singuratate, deci persoanele ale caror prenume incepe cu aceasta litera nu au mari pretentii atunci cand isi cauta partenerul de viata.

O – Dragoste determinata, ferma, curajoasa, implicare totala: Asta semnifica numele Oana sau Ovidiu in limbajul iubirii.

P – Persoanele care au initiala numelui P cocheteaza cu lumea artei. In limbajul iubirii, numele lor inseamna dragoste platonica.

R – R inseamna iubire reflexiva, contemplativa. Deci, cei pe care ii cheama Rares sau Ramona gandesc de o mie de ori un lucru inainte sa faca un pas important in dragoste.

S – Relatia de iubire a unei persoane cu initiala S va fi una bazata pe tabieturi, pe rutina. S inseamna comoditate.

T – Persoanele care au initiala numelui T sunt mereu in stare de alerta. Iubirea lor va fi una plina de actiune permanenta.

U – Cei care au initiala numelui U, desi sunt putini la numar, sunt atrasi de tot ce inseamna spiritualitate si mistere. Pentru ei, dragostea capata conotatii din alte dimensiuni.

V – Persoanele care au initiala numelui V sunt extrem de hotarate in viata de cuplu pana la incapatanare.

X – Persoanele cu initiala numelui X sunt extrem de perverse in dormitor. Pentru ei, dragostea perfecta inseamna mult erotism.

Y – Persoanele care au initiala numelui Y sunt extrem de expansive. Le place sa domine in relatie.

Z – Litera Z simbolizeaza dragoste constanta.