Ce nu stiai despre clatite. Evita aceste greseli cand le prepari

Clatitele reprezinta unul dintre cele mai consumate si mai gatite deserturi. Cu toate acestea, exista unele lucruri pe care nu le stiai despre clatite. Afla care sunt ele si ce ar trebui sa faci atunci cand le prepari. De asemenea, vei gasi si o retata de care poti tine cont data viitoare cand vei pregati acest desert.

Lucruri pe care nu le stiai despre clatite. Ce nu trebuie sa faci cand le prepari

Clatitele sunt gatite peste tot in jurul lumii. Insa, de-a lungul timpului, s-au schimbat anumite lucruri precum compozitia sau aspectul. Multe persoane fac anumite greseli in momentul in care prepara clatite. Spre exemplu, acorda mai multa atentie clatitei. Incearca sa o faca mai pufoasa, sa gaseasca tot felul de trucuri pentru asta. Insa, uita un lucru important. Spre exemplu, mai importanta este compozitia clatitei, deoarece aceasta ii da gustul dorit.



Stiai ca acest desert a aparut pentru prima data in Grecia Antica? Si, spre deosebire de alte feluri de mancare, acesta este unul care inca se mai gateste, chiar si in zilele noastre. Cronicarul Athenaeus a scris despre modul in care se prepara acest desert inainte. Compozitia era facuta din 500 de grame de faina, 60 de ml de lapte acru, 60 de ml de vin si putina sare (o jumatate de lingurita). Clatitele erau prajite in putin ulei de masline. Cand era gata, compozitia era consumata calda, la micul dejun. Se punea deaspura miere. Se puneau si seminte de susan si, in functie de preferintele fiecaruia, se punea si branza.