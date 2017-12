Ce spunea Prinţul Charles despre Regele Mihai în urmă cu câţiva ani

Legătura dintre Regele Mihai şi monarhia britanică a rămas una strânsă pe tot parcursul vieţii sale. Prinţul Charles, moştenitorul Coroanei britanice şi nepot al Regelui Mihai, a vorbit, cu ani în urmă, despre motivele pentru care l-a admirat dintotdeauna pe fostul nostru suveran.













„Îl cunosc pe Regele Mihai de când eram copil. Extraordinar e faptul că e exact de vârsta tatălui meu. Cum ei se cunoşteau de copii, asta face legătura şi mai importantă. E un om pe care îl admir de când l-am cunoscut. Mă întristează profund ce a trebuit să îndure atâţia ani. Tocmai pentru că, aşa cum am spus, îl cunosc de mult timp, pot spune că e unul dintre acei oameni remarcabili, care-şi păstrează calmul în orice circumstanţe. Mereu am admirat calităţile lui de om de stat, răbdarea şi înţelegerea lui faţă de alţi oameni. De asemenea, rezistenţa şi tăria sa de caracter, dacă ne gândim prin ce a trecut, de-a lungul vieţii sale... M-am gândit mereu cât de îngrozitor şi de traumatizant trebuie să fi fost momentul când a fost silit să-şi părăsească ţara atât de tânăr, confruntat cu nişte condiţii de-a dreptul imposibile. Apoi, a trebuit să trăiască în străinătate toată viaţa. Un om atât de răbdător şi de remarcabil... E minunat că situaţia s-a încheiat şi că poate reveni acum în România, de mai multe ori pe an, poate fi aici, din nou, în ţara lui natală.”, spunea Prinţul Charles.