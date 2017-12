Cea mai gustoasă prăjitură cu mere, de post - Nu ai mâncat nimic mai bun

Aceasta prajitura cu mere este delicioasa. Are gustul copilariei si nici macar nu contine lapte si oua.

Ingrediente:

1 Kg de mere,





250 g faina,

200 g zahar,

200 g margarina,

50 mL vin alb,

50 mL bors de casa,

1 pachetel praf de copt,

1 pachetel zahar vanilat,

5 g scortisoara,

10 g sare.

Preparare:

Se amesteca 100 g zahar cu margarina. Se aduga in ordine faina, o cescuta de apa calduta, sarea, vinul, borsul si praful de copt. Se framanta 10-15 minute pentru omogenizare. Se curata merele de coaja si samburi si se rad pe razatoarea mare. Intr-o tigaie se calesc cu 100 g zahar, praful de vanile si scortisoara pisata pana se obtine o pasta omogena. Se lasa sa se raceasca.

Din aluat se fac 2 foi de dimensiunea tavii de la aragaz. Se pune prima foaie fara a unge tava. Se intinde uniform umplutura de mere si deasupra se pune a doua foaie intepata din loc in loc cu furculita. Se da la cuptor in cuptorul incalzit in prealabil. Se coace circa 30 minute. Se taie cat este fierbinte in patrate. Se pudreaza cu zahar farin.