Cea mai nonconformistă mireasă? Nimeni nu mai are un BUCHET ca al ei!

Paige Kirk, în vârstă de 23 de ani, originară din Australia, a devenit cunoscută în întreaga lume datorită buchetului delicios pe care l-a ales în ziua nunții sale. Aceasta a reușit să-i suprindă dulce pe toți oaspeții prezenți la frumosul eveniment.

Tânăra a purtat în ziua cea mare o rochie albă superbă, pe care a asortat-o nu cu un buchet de mireasă clasic, ci cu unul făcut din gogoși. În loc de flori, mireasa a ținut în mână un buchet format din gogoși glazurate cu ciocolată albă. Și nu doar ea, ci și domnișoarele ei de onoare.

„Eu și soțul meu, Steven, am vrut să facem ceva inedit și amuzant pentru nunta noastră”, explică mireasa.





Ideea nu îi aparține în totalitate lui Paige. Tânăra s-a înscris la un concurs organizat de „Dessert Boxes”, o gogoșerie din Sidney, care a vrut să premieze o viitoare mireasă cu un buchet ieșit din tipar. „Am vrut să înlocuim clasicele flori cu niște gogoși delicioase. Este primul nostru buchet și a creat isterie în mediul online”, spune proprietara gogoșeriei.

„Când am vorbit cu Paige, am știut că ea este câștigătoarea noastră. Era atât de distractivă și de deschisă și am știut că este perfectă pentru acest tip de buchet”, a adăugat proprietara de la „Dessert Boxes”.

La concurs au participat peste 300 de viitoare mirese, dar norocoasa a fost Paige. Tânăra a fost încântată de buchetul ei și la fel de încantată bănuim că a fost și cea care l-a prins.

,,Am vrut ca nunta să fie un pic diferită de celalalte nunți și să reflecte personalitățile noastre. Tuturor li s-a părut amuzant și nu le venea să creadă că am un buchet făcut din gogoși”, a declarat Brugess.