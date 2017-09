Cel mai tare Aquapark din Europa de Est se face într-un oraş din România

Dupa mai multe proiecte care nu s-au concretizat in vecinatatea orasului, acum municipalitatea vrea sa ia taurul de coarne si sa faca un Aqualand la Timisoara.

Va porni in scurta vreme studiul de fezabilitate, parcul se va face cu ajutorul unor imprumuturi si va fi gata in 2020, spune Nicolae Robu.

„Dam drumul studiului de fezabilitate pentru Aquaparcul Timisoarei. Vrem sa il facem pe banii nostri pentru ca nu suntem finantabili pe fonduri europene. Timisoara nu are areal de statiune pe teritoriul sau, cum are Oradea. O sa vedem, ori in Mehala, ori in zona aeroportului Cioca, ori undeva inspre padurea Bistra, nu stiu inca locatia, urmeaza sa facem si eu personal si colegii deplasari pe teren inainte de a face tema de proiectare. Nu puteam mai devreme pentru ca orasul trebuia modernizat in privinta infrastructurii de mobilitate. In 50 de ani nu s-a facut niciun pod, niciun pasaj, dar numarul de masini a crescut de 1000 de ori si nu e usor sa dezvolti ce nu s-a facut de-a lungul a 50 de ani„, a spus primarul Nicolae Robu.





Aqualand-ul de la Timisoara va fi cu mult mai mare si mai frumos decat cel de la Szeged, sustine primarul Timisoarei. Ar putea costa chiar si 15 milioane de euro.

„Acesta va fi chiar cel mai tare din aceasta parte de Europa. Va avea in jur de 10 hectare. Estimez ca cel tarziu in 2020 va fi inaugurat. Tehnologiile de realizare sunt ceva sunt destul de bine puse la punct acum si cred ca intr-un an -un an jumatate se va realiza. Daca merge bine licitatia, poate in 2019 va fi gata. Ne gandim si la un imprumut bancar. Nu am estimare, cat ar costa, discutam de sume in jurul a 10-15 milioane de euro„, a explicat edilul sef al Timisoarei.

Aquapark-ul va avea mai multe bazine, sisteme de tobogane cu apa cum nu exista in zona in acest moment, dar si tiroliana, a mai dezvaluit primarul Nicolae Robu.

Autor: opiniatimisoarei.ro