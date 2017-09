Cele 11 fructe minune pentru o stare bună a sănătăţii

Fructele conţin vitamine şi minerale indispensabile pentru sănătatea organismului uman, putând fi consumate în stare naturală, în compoturi sau în sucuri cu pulpă, de două - trei ori pe zi, fără însă a adăuga zahăr, informează linternaute.com.

Pentru a elimina orice urmă de pesticide, fructele trebuie să fie spălate sau curăţate de coajă. Ele trebuie consumate rapid, doarece vitaminele lor se pierd, la contactul cu aerul şi cu lumina. Persoanele cu un stomac mai sensibil pot să le consume coapte sau în compot.

Sucurile de fructe sunt mai puţin bogate în fibre şi mai puţin săţioase decât fructele întregi, însă rămân totuşi foarte bune pentru sănătate. În ceea ce priveşte sucurile de fructe disponibile în comert, acestea nu trebuie să aibă adaosuri de zahăr, deoarece fructele conţin deja în pulpa lor cantităţi mari de fructoză.





Lămâile - Se consumă crude, altfel îşi pierd conţinutul vitaminic. Concentraţia mare de vitamina C şi proprietăţile lor antiseptice fac lămâia un fruct energizant, foarte bun în perioada iernii, pentru a face faţă infecţiilor. Lămâile conţin flavonoizi naturali (antioxidanţi), despre care se spune că joacă un rol important împotriva maladiilor degenerative ale creierului, precum maladia Alzheimer. Un bun fluidifiant sangvin, lămâia protejează sistemul vascular. Este, totodată, şi un fruct diuretic. Acest fruct trebuie consumat în stare naturală, pentru a păstra pulpa, bogată în substanţe nutritive. La temperatura ambiantă, lămâile se conservă zece zile, dar odată tăiate, îşi pierd conţinutul vitamic, trebuind consumate imediat.

Merele - Conţin 87% apă, vitamine (A, B1, B2, B6, C), minerale şi oligoelemente (calciu, magneziu, fier, iod, potasiu, fosfor). Merele, bogate în fibre, sunt cunoscute pentru uşurarea digestiei şi pentru regularizarea tranzitului intestinal. Ele protejează, totodată, mucoasa intestinală împotriva iritaţiilor. Recunoscute pentru diminuarea senzaţiei de foame şi cu un conţinut relativ scăzut de zahăr, merele pot fi consumate între mese, pentru a evita consumul dulciurilor. Merele sunt bune pentru protejarea articulaţiilor, în special împotriva reumatismului cronic. Merele se păstrează aproximativ o săptămână la temperatura ambiantă, putând să reziste chiar mai mult dacă sunt ţinute în compartimentul pentru fructe şi legume al frigiderului. Vitaminele şi mineralele se concentrează în coaja acestor fructe. Pentru a profita la maximum de conţinutul lor, trebuie alese merele ce provin din fermele ecologice.

Fructele roşii - Medicii susţin că zmeura, căpşunile, afinele, murele şi coacăzele pot fi folosite cu succes în terapiile anticanceroase, putând fi consumate pe toată durata anului, deoarece pot fi congelate. Graţie acidului elagic, fructele roşii au capacitatea de a reduce creşterea vaselor de sânge care alimentează tumorile canceroase. Căpşunile au un efect diuretic şi sunt folositoare împotriva reumatismului, dar şi pentru ficat. Ele sunt, totodată, bogate în vitaminele C, B3, B9 şi E. Însă, aceste fructe pot provoca diverse reacţii alergice. Din aceste motiv, fructele roşii nu sunt recomandate bebeluşilor în momentul în care alimentaţia lor trebuie diversificată.

Kiwi - Sunt fructe bogate în vitamina C şi au fost denumite "coacăzele roşii chinezeşti". Cu un conţinut caloric scăzut, fructul de kiwi este de două ori mai bogat în vitamina C decât portocalele. De asemenea, conţine şi vitaminele A, B şi E, potasiu şi fibre. Fructele de kiwi sunt recunoscute pentru favorizarea tranzitului intestinal, în special atunci când sunt consumate la micul-dejun. Printre celelalte virtuţi ale sale se numără şi combaterea îmbătrânirii celulare şi inflamarea picioarelor. În schimb, ca şi căpşunile, pot să provoace alergii.

Smochinele - Dacă nu sunt consumate imediat, smochinele îşi pierd aroma. Smochinele conţin 60-75% zahăr, trebuind să fie consumate cu moderaţie. În schimb, ele oferă organismului cantităţi mari de energie, fiind, din acest punct de vedere, extrem de utile în dieta sportivilor. Smochinele sunt bogate în fibre, stimulând astfel tranzitul intestinal. În schimb, ele pot să irite intestinele sensibile. Smochinele conţin cantităţi importante de calciu şi contribuie la protecţia vaselor sangvine. Ca şi celelalte fructe uscate, smochinele uscate îşi păstrează intact conţinutul de zahăr, vitamine şi minerale, după extragerea apei din pulpa fructului.

Ananasul - Este un fruct util în combaterea reţinerii în exces a apei în organism şi se conservă la temperatura ambiantă. Ananasul conţine bromelină, un amestec de enzime folosit ca un supliment alimentar, ce facilitează digestia. Cu un conţinut caloric scăzut şi bogat în fibre, ananasul este un fruct indicat persoanelor aflate la dietă. Ananasul este recomandat de medici în combaterea reţinerii apei în exces în organism şi a celulitei.

De altfel, bromelina intră în compoziţia unui medicament prescris împotriva edemelor. Această substanţă are şi un efect cicatrizant asupra plăgilor, dar şi un efect calmant asupra uterului, fiind un fruct ideal pentru femeile care resimt anumite dureri în perioada menstruaţiei. Fructul de ananas trebuie să fie ferm la palpare şi să nu fie pătat. Comercializat în cutiile de compot, ananasul îşi pierde toate calităţile nutriţionale.

Piersicile - Pot fi consumate proaspete, congelate sau uscate, având un efect benefic asupra tonusului general. Aceste fructe sunt apreciate pentru vitaminele şi pentru mineralele pe care le conţin. Bogate în fibre, piersicile reprezintă un bun digestiv, ameliorând tranzitul intestinal şi reducând riscul de apariţie a constipaţiei. Piersicile sunt adeseori folosite în industria cosmetică, pentru prepararea diverselor creme antirid şi a produselor demachiante. Acestea ajută la păstrarea unui aspect sănătos şi luminos al pielii, tonifiind epiderma. Folositoare şi împotriva anemiei, piersicile stimulează producţia de hemoglobină şi facilitează fixarea fierului la nivel celular. De asemenea, conţin şi o doză consistentă de potasiu, care regularizează circulaţia apei în organism.

Bananele - Pot fi consumate proaspete, dar şi în diverse preparate alimentare sărate. În special apreciate de sportivi, bananele permit organismului să se refacă mai repede după un efort intens, luptând eficient împotriva oboselii fizice şi mentale. Ele sunt fortifiante, hrănitoare şi conţin multe minerale (în special magneziu şi potasiu), dar şi vitamine (A, B, C şi E). Bogate în glucide, bananele sunt recomandate pentru micul-dejun şi micile gustări dintre mese. Ele pot fi conservate la temperatura ambiantă, adăugând puţină zeamă de lămâie peste bananele tăiate în rondele.

Răchiţele (merişorul american) - Sunt utile împotriva cistitei, iar sucul de răchiţe reprezintă o bună sursă de vitamina C. Aceste fructe mici sunt recunoscute pentru acţiunea lor împotriva infecţiilor urinare. Agenţia franceză pentru securitatea alimentelor (AFSSA) recomandă consumul zilnic de răchiţe, proaspete, congelate, pasate şi a sucurilor naturale preparate din aceste fructe. Acestea combat recidiva infecţiilor urinare, cauzate de aderarea anumitor bacterii E. Coli pe pereţii uretrelor. În plus, contribuie la creşterea semnificativă a acidităţii urinei, formând astfel un mediu nefavorabil înmulţirii bacteriilor. Totodată, răchiţele sunt bogate în vitaminele A şi C.

Roşiile - Considerate un fruct "ca nici un alt fruct", sunt bogate în apă - 95% din greutate. Denumite şi "merele dragostei" sau "merele de aur", tomatele nu sunt legume, ci fructe, fiind un ingredient indispensabil în regimurile alimentare mediteraneene. Bogate în apă, fibre, vitamine, minerale şi oligoelemente, roşiile s-au bucurat dintotdauna de un interes deosebit de mare din partea nutriţioniştilor. Rotunde sau lunguieţe, ele contribuie la eliminarea toxinelor din organism, favorizează tranzitul intestinal, stimulează sistemul imunitar, au un conţinut caloric scăzut şi previn chiar apariţia unor tipuri de cancer (în special pulmonar şi de prostată). Nutriţioniştii recomandă consumarea acestor fructe în stare proaspătă, deoarece depozitarea lor în frigider cauzează o diminuare a aromei.