Cele mai bune leacuri băbeşti împotriva gripei. Pur şi simplu fac minuni!

Odată cu frigul, apar şi durerile în gât, răcelile și gripa. Cât sunt ele de periculoase şi ce complicaţii pot apărea?

Amigdalele funcţionează ca nişte paznici, care împiedică pătrunderea bacteriilor şi a viruşilor în faringe.

Dacă acestea nu pot fi oprite, ele provoacă o inflamaţie puternică, atât a amigdalelor, cât şi a faringelui. În acest caz se poate vorbi de apariţia anginei. La primele simptome trebuie luate măsuri preventive pentru apariţia anginei:





Se stă la pat, ferit de frig, de curenţi de aer.

Se aplică de 3 ori pe zi comprese calde la gât, cu oţet, argilă sau infuzie de salvie.

Se aplică pe piept comprese cu ulei de eucalipt şi lavandă.

Se fac băi progresive la picioare.

Se coc cartofi în coajă, se aşază la gât sub formă de compresă, pe toată durata nopţii.

Se clăteşte gura sau se face gargară cu infuzie de muşeţel, salvie, mentă sau cu apă sărată.

Se beau ceaiuri din salvie, nalbă mare, coada calului, care sunt dezinfectante şi antiinflamatorii.

Se mestecă propolis sau se sug pastile cu miere sau salvie.

Gargara cu muşeţel calmează durerea

Beţi ceaiuri din următoarele plante: 30 g salvie, 30 g podbal, 30 g pătlagină, 40 g coada calului, 20 g sunătoare, 30 g coada şoricelului, 30 g muşeţel sub formă de infuzie şi câteva picături de tinctură suedeză.

Aplicaţi o cataplasmă cu lut şi ceapă rasă pe regiunea anterioară a gâtului, timp de două ore pe zi.

Faceţi o baie caldă la picioare, timp de 30 de minute şi băi de aburi la cap şi piept cu muşeţel şi ulei de mentă sau levănţică.

Puneţi comprese la gât cu miez de tătăneasă, schinduf sau frunze de varză crudă.

Faceţi gargară cu usturoi, ceapă, lămâie, ulei, timp de 3-4 minute.

Faceţi gargară cu ceai sub formă de infuzie din: 20 g nalbă mare, 20 g muşeţel,30 g gălbenele, 40 g sânziene, 40 g coada calului, 30 g salvie, 40 g cimbrişor.

realitatea.net