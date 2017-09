Cheltuielile BIZARE ale unor lideri mondiali. Pe ce a aruncat Kim Jong-un peste 700 de milioane de dolari într-un an

Emmanuel Macron a cheltuit în trei luni 26.000 de euro doar pentru produse cosmetice. Această informație a adus în discuție alte cazuri de lideri mondiali care au efectuat o serie de cheltuieli bizarea de-a lungul anilor.

Nu este ușor să conduci o țară, dar există unele compensații. Emmanuel Macron este doar cel mai recent caz de politician care este criticat de opinia publică pentru excesul estetic, dar cu siguranță nu este primul, scrie The Atlantic.

Franţa. În 2016, s-a dezvăluit că fostul președinte francez François Hollande și-a plătit frizerul personal cu un salariu lunar de 10.000 de dolari. Sumele exorbitante plătite celui care îl tundea veneau ăn contrast cu politicile de reducere a costurilor promovare de el. De altfel el s-a apărat în acest scandal aducând în discuție reducerea cu 10% a costurile cu personalul de la Palatul Élysée și reducerea propriului salariu cu 30%.





Israel. Înainte ca Benjamin Netanyahu să se confrunte cu acuzații de corupție într-o investigație grefată, premierul israelian a fost acuzat că abuzează de fonduri de stat pentru a-și satisface proriile plăceri legate de consumul de înghețată. În 2013, Netanyahu s-a confruntat cu o criză publică după ce s-a aflat că biroul său a cheltuit 2.700 de dolari anual la un magazin de înghețată. Aceștia alimentau bucătăria premierului cu aromele preferate de închețată: fistic și vanilie. Dar aceasta nu este singura cheltuială finanțată de contribuabili care a intrat sub control public. Netanyahu a cheltuit 127.000 de dolari pentru a instala un pat într-un avion pentru zborul său de cinci ore la Londra pentru a participa la înmormântarea fostului prim-ministru britanic Margaret Thatcher.

Irlanda. Când a fost dezvăluit în 2006 cât a cheltuir fostul lider irlandez, Bertie Ahern pe produse cosmetice, adversarii l-au numit „L’Oreal Taoiseach. Premierul a fost criticat de parlamentarii irlandezi pentru cheltuirea a peste 85.000 de euro pe machiaj în patru ani. Dar Ahern a spus că nu a cheltuit mai mult decât au făcut-o predecesorii săi. „.

Libia. Muammar Gadaffi cheltuia sume exorbgitante pentru călătoriile sale. Atunci când mergea în alte țări el ducea un cort uriaș de beduin. Acesta a fost instalat în grădina Kremlinului în 2008 sau la Villa Doria Pamphili în timpul vizitei sale la Roma, în iunie 2009. Cortul a fost văzut chiar și la clădirea președintelui Donald Trump din Bedford, New York în 2009. Deși nu este clar cât de mult l-a costat pe Gadaffi să-și transporte cortul în jurul lumii, probabil că nu a reprezentat o sumă prea mare pentru liderul libian care în momentul morții sale, în octombrie 2011, avea o avere netă de aproximativ 200 de miliarde de dolari.

Coreea de Nord. Și Kim Jong-un este un mare amator de cheltuieli extravagante. O anchetă ONU a scos la iveală în urmă cu 3 ani, că dictatorul de la Phenian a cheltuit o avere pe piane, maşini şi un cinematograf personal de 1.000 de locuri. Raportul de 374 de pagini al Comisiei ONU indică, pentru anul 2012, pentru bunurile de lux au fost cheltuiţi 716 milioane de dolari, mai mult decât dublul sumei cheltuite cu un an înainte de tatăl său, respectiv 333 milioane de dolari. Raportul publicat după un an de investigaţii a relevat existeţa importului unor produse de lux în Coreea de Nord, cum ar fi zeci de autoturisme Mercedes de ultimul tip, zeci de piane şi un cinematograf particular de 1.000 de locuri.