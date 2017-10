Concluzia presei din Spania după ce a testat noul Lodgy Stepway: Fenomenul Dacia rămâne de neoprit!

"Fenomenul Dacia ramane de neoprit" - aceasta este concluzia la care a ajuns o publicatie din Spania, dupa ce a testat modelul Lodgy Stepway, scrie ziare.com

Cunoscuta pe plan european pentru modele precum Duster, Sandero sau Logan, Dacia incepe sa vanda tot mai puternic si minivan-ul Lodgy Stepway.

Jurnalistii spanioli de la Diario Motor au testat aceasta masina si au ajuns astfel la concluzia ca "exista viata si dupa Duster", intrucat Dacia ofera si alte alternative celor care cauta masini spatioase.





"Fenomenul Dacia ramane de neoprit. Ascensiunea sa din ultimii ani a fost insotita, fara niciun dubiu, de succesul masinilor ieftine - Sandero si Duster. Insa Dacia are si alte optiuni mult mai putin cunoscute, iar cel mai bun exemplu este Dacia Lodgy Stepway", a scris sursa citata.

Spre deosebire de Duster, Lodgy Stepway se vinde si intr-o versiune cu sapte locuri, ceea ce este un avantaj pentru familiile numeroase, noteaza publicatia iberica.

In plus, in versiunea cu 5 locuri, capacitatea portbagajului este de 827 de litri. La Duster, aceasta este de 475 de litri.

"Daca spatiul este prioritatea ta principala, atunci Dacia Logdy iti este mult mai potrivita decat un Duster. Lodgy este cu 20 de centimetri mai lunga decat Dacia Duster", a adaugat publicatia iberica.

Pretul de pornire in Romania pentru noul Lodgy Stepway este de 11.950 de euro.