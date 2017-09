Simona Halep (2 WTA) şi Sorana Cîrstea sunt cele două reprezentante ale României pe tabloul principal de la Wuhan, turneu de categorie Premier 5. Cele două au fost trimise la tragerea la sorţi de vineri pe jumătăţi opuse de tablou.

Sorana Cîrstea debutează în primul tur împotriva reprezentantei gazdelor, Yafan Wang (147 WTA) - beneficiara unei invitaţii din partea organizatorilor. Sloane Stephens revine în circuit după victoria de la US Open şi ar putea fi adversara din turul doi a Soranei. Americanca, favorită 14 la Wuhan, trebuie să treacă însă mai întâi de chinezoaica Qiang Wang şi îşi va aduce aminte, cu siguranţă, de New York, întrucât o înfruntă la simplu pe cea care a învins-o în primul tur al probei de dublu de la US Open, conform Mediafax.



Simona Halep este cap de serie numărul doi şi are prim tur liber. Aşadar, va intra în concurs împotriva învingătoarei din partida Dariei Kasatkina (Rusia) cu Alison Riske (SUA). În turul trei, este de aşteptat un prim test - fie împotriva jucătoarei care a învins-o pe Maria Şarapova la US Open - Anastasija Sevastova - pe care însă Simona o domină în duelurile directe - cu trei victorii fără set pierdut în 2017, fie împotriva Ekaterinei Makarova.