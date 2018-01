Cum a rămas în viaţă o fetiţă de 5 ani MUŞCATĂ de un ŞARPE cu CLOPOŢEI

Cum a scăpat cu viaţă o fetiţă de cinci ani MUŞCATĂ de un ŞARPE cu CLOPOŢEI



Fetiţa, de 5 ani, se afla cu familia într-un parc natural Longhorn Cavern din Burnet - Texas, când un diamantin occidental, printre cei mai răspândiţi şerpi cu clopoţei din America de Nord, a atacat-o.



''Am văzut-o alergând foarte repede plângând de durere. Când am reuşit s-o iau în braţe a urlat spunând că a fost muşcată de un şarpe'', a povestit mama fetiţei.





Fetiţa a fost transportată de urgenţă cu elicopterul la Dell Children's Medical Center din Austin unde medicii i-au adminisrat 40 (!!!) de doze de ser antivenin.



Părinţii, care din păcate nu aveau asigurare, au lansat o subscripţie publică pentru a putea plăti dozele de antidot, fiecare din ele costând de la circa 1.200 la 1.600 de euro fiecare. Au fost necesare două zile ca veninul să fie blocat. La circa 48 de ore după, micuţa ''şi-a recăpătat integritatea şi buna dispoziţie'', a declarat mama pentru Daily Mail.

Veninul acestei specii de şarpe distruge ţesuturile, organele şi blochează coagularea sângelui. Muşcăturile şerpilor cu clopoţei, dacă nu sunt tratate cu rapiditate, sunt fatale.

Sursa: Evz.ro