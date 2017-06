Cum vede Biserica Ortodoxă egalitatea de gen

Biserica are un mare potențial în promovarea egalității de gen în Republica Moldova. Este concluzia făcută în cadrul unei dezbateri care a avut loc între doi preoți ai Bisericii Ortodoxe și mai multe organizații neguvernamentale ce susțin drepturile omului, inclusiv ale femeilor. De asemenea, s-a discutat despre felul în care biserica influențează femeia în societate, despre violența domestică, dar și despre reprezentarea cotei de gen în funcțiile înalte de stat.

În cadrul dezbaterii din 8 iunie, organizată de Platforma pentru Egalitate de Gen au fost discutate mai multe subiecte, printre care rolul femeii și al bărbatului în societate, în viața privată și cea profesională, educația copiilor. Reprezentanții bisericii și-au manifestat atitudinea rezervată față de emanciparea femeii. „Am făcut-o hamal, președinte, spălătoare de wc-uri internaționale și bănuiesc că nu vom reuși să așezăm femeia în starea ei naturală. Fie o trimitem la armată, la război, la vânătoare și mai puțin atragem atenția la însemnătatea pe care o are femeia în familie. Biserica nu urmărește o emancipare neapărată a femeii, ci urmărește mântuirea ei”, a declarat părintele Octavian Solomon, profesor la

Academia de Teologie Ortodoxă din Moldova.

„Nu cred că în Republica Moldova nu sunt femei deștepte”

Clericii s-au arătat și împotriva cotei minime de 40 la sută de gen în sectorul public. Potrivit lor, funcționarii de stat ar trebui angajați după meritocrație. „Noi nu trebuie să angajăm oamenii după criteriul de gen. Trebuie să-i angajăm după criteriul de profesionalism, nu să angajez pe cineva doar ca să am cota de 40 la sută pentru că altfel sunt penalizat”, a menționat părintele Iulian Rață, la fel, profesor la Academia de Teologie Ortodoxă din Moldova.

Datele statistice arată că rolul femeii este subestimat, spune Natalia Camburian, reprezentantă a Fundației Soros-Moldova. „Cel mai mare grup în Republica Moldova este format din femei. Problema nu este unde sunt femeile, ci unde sunt ele atunci când se iau decizii. Este suficient să ne uităm în Parlament, în Guvern și să vedem câți deputați avem, câți miniștri. Universitățile din țară sunt absolvite de mai multe femei decât bărbați. Tot femeile finalizează studiile cu cele mai bune rezultate. Dar în funcțiile de manageri, deputați, directori ale instituțiilor de stat sunt bărbații”, a comunicat specialista, adăugând că nu crede că în Republica Moldova nu există 40 de femei deștepte care ar merita să fie în Parlament.





Cornelia Călin, analistă financiară la Promo-LEX se întreabă care este rolul natural al femeii. „De a sta la bucătărie? De a pregăti mâncare? De a nu se gândi la viețile tribului, viețile statului? De ce să se gândească la dezvoltarea economică, la drepturile omului? Noi am analizat legea cu privire la cota de gen de reprezentare minimă de 40 la sută a ambelor sexe pe listele partidelor politice. Aceste cote vin să echilibreze diferențele dintre meritocrație și rolul natural al femeii, pentru că, în acest moment, meritocrația nu funcționează”.

„De ce nu funcționează meritocrația? Pentru că societatea are ca punct de reper faptul că rolul femeii este acolo unde este. Respectiv, chiar dacă ea merită, are toate calitățile și abilitățile, curajul de a fi în Parlament, în Guvern, ea nu ajunge în funcțiile menționare, pentru că rolul ei presupus de societate, băgat în cap este de a fi la bucătărie. Femeile au reușit peste tot. Ele au reușit și în Parlament și să fie bune gospodine, odată ce bărbatul le-a ajutat și au împărțit sarcinile. Bărbatul nu și-a scăzut din masculinitate, făcând un anumit rol în casă și totodată îndeplinindu-și rolul de specialist în poziția pe care o deține”, a declarat Cornelia Călin.

„Ea a fost bătută de propriul copil și m-a durut enorm de mult” În cadrul dezbaterii a fost abordată și violența domestică. Reprezentanții Bisericii Ortodoxe cred că femeia își asumă, undeva, responsabilitatea în momentul în care se căsătorește cu un bărbat violent. Părintele Iulian Raţă spune că Biserica nu încearcă să ia atitudine din momentul în care femeia a fost bătută, ci cu mult timp înainte. „Încercăm să intervenim cu mult mai înainte ca să prevenim situaţia în cauză. Eu fac parte din echipa multidisciplinară din comunitatea în care păstoresc. Merg împreună cu primarul și polițistul pe la casele oamenilor. Am avut cazuri deferite, și, din păcate, marea majoritate a cazurilor s-a soldat cu „da, am înțeles” și numai am ieșit din curte că o bate mai rău. În dimineața următoare, victima se duce la primărie și retrage plângerea”.

„Cum ajutăm femeia supusă violenței domestice? În diferite forme. Vă spun pe cuvântul meu de cinste că am plâns cu lacrimi amare după mărturisirea unei mame. Ea a fost bătută de propriul copil și m-a durut enorm de mult. Nu încerc să conving oamenii să tolereze violența domestică. Biserica încearcă să prevină cu mult timp înainte acest fenomen. Acum vorbesc foarte mult cu elevii la școală despre violența în familie și despre faptul că nicio fată nu trebuie să accepte să fie bătută de propriul soț, să nu accepte violența din partea nimănui. Vorbesc extraordinar de mult despre asta”, a mărturisit profesorul de teologie.

Valentina Bodrug-Lungu, vicepreședinta Platformei pentru Egalitate de Gen justifică comportamentul și acceptarea de către femei a violenței, a comportamentului urât din cauza faptului că societatea și preotul de la biserică îi spuneau să tacă și să înghită. Potrivit specialistei, comunitatea noastră este încă foarte tolerantă față de violența în familie și femeia încă este blamată pentru ce se întâmplă în familie. „Preoții trebuie să se gândească foarte bine în cazurile de violență în familie și cum mobilizează comunitatea”.

Potrivit studiului „Barometrul de Gen” realizat de Centrul „Parteneriat pentru Dezvoltare” și lansat în 2017, cu cât funcția politică este mai importantă, cu atât crește preferința respondenților pentru un bărbat. Aproximativ 10,8 la sută din respondenți afirmă că pentru funcția de președinte al Comitetului de părinți la școală ar prefera un bărbat, în timp ce 31,6 la sută ar opta pentru o femeie. În funcție de director de școală, 17,8 la sută respondenţi ar da întâietate unui bărbat, iar 23,5 la sută – unei femei. Funcția de primar este asociată preponderent cu genul masculin 33,2 la sută optează pentru un bărbat și doar 11,7 la sută ar accepta o femeie). Cel mai mare decalaj a înregistrat opţiunea pentru funcţia de președinte al țării – 40,5 la sută din respondenţi ar prefera un bărbat în fruntea statului și doar 7,6 la sută – o femeie.