Cum vrea Republica Moldova să facă bani: străinii pot CUMPĂRA cetăţenia. Cât costă

Guvernul Republicii Moldova a aprobat ieri Proiectul Hotărârii cu privire la dobîndire cetățeniei prin investiție, elaborat de Ministerul Justiției.

Documentul prevede acordarea cetățeniei Republicii Moldova străinilor care cer acest lucru și care contribuie la Fondul de Investiții publice pentru dezvoltare durabilă sau au efectuat pentru o perioadă de 60 de luni, investiții în cel puțin unul din domeniile de dezvoltare strategică ale țării.

Astfel, investitorii care vor contribui în mod nerambursabil cu o sumă de minim 100.000 de euro în dezvoltarea durabilă a Republicii Moldova și cel puțin 250.000 de euro în dezvoltarea strategică a țării noastre, vor putea depune o cerere de obținere a cetățeniei.





Contribuția la Fondul de investiții publice pentru dezvoltare durabilă se varsă în monedă națională, euro, franci elvețieni sau dolari SUA.

Domeniile de dezvoltare strategică ale Republicii Moldova sînt următoarele:

1) dezvoltarea sectorului imobiliar prin procurarea și deținerea în proprietate, pentru o perioadă neîntreruptă de cel puțin 60 de luni, a unui sau mai multor bunuri imobile cu valoare de piață totală, la data efectuării investiției, de cel puțin 250 mii de euro;

2) dezvoltarea sectorului financiar public și a investițiilor publice prin procurarea și menținerea în proprietate a valorilor mobiliare de stat emise în acest scop, pentru o perioadă de cel puțin 60 de luni, în valoare de cel puțin 250 mii de euro.

În același timp, investitorul străin va trebui să îndeplinească câteva condiții:

nu este condamnat și nu are antecedente penale, inclusiv stinse;

membrii familiei cetățeanului străin sau apatridului, persoanele aflate la întreținerea acestora nu au fost învinuiți și nu au antecedente penale;

cetățeanul străin sau apatridul, membrii familiei sau persoanele aflate la întreținerea acestora nu sînt/fost puși sub învinuireși nu au fost condamnați de un Tribunal Penal Internațional;

cetățeanul sau membrii familiei nu sunt căutate de INTERPOL;

nu are datorii față de stat,

mijloacele financiare nu provin din surse ilegale; etc.

Cetățenii străini sau apatrizi care vor obține cetățenia Republicii Moldova prin participare la programul de investiții vor fi monitorizați pe parcurs de cinci ani. Inclusiv va fi monitorizată implementarea promisiunilor de investiții pe care și le-au asumat.