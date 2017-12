De ce are China nevoie de milionari?

"Pentru inceput fixati-va un obiectiv modest, dar realizabil. Cum ar fi, spre exemplu, sa castigi 100 de milioane de yuani", declara, la un moment dat, Wang Jianlin, patronul corporatiei chineze Wanda, intrebat fiind cum trebuie demarata o afacere. Ce inseamna 100 milioane de yuani? Un fleac, vreo 15 milioane de dolari.

Wang nu este singurul chinez pentru care 15 milioane de dolari reprezinta "maruntis". Alta mare personalitate a lumii mondiale de afaceri, Jack Ma, seful companiei Alibaba. "Sa castigi doar 2 miliarde de yuani pe luna, adica vreo 300 milioane de dolari, e dureros", spune el.

Presedintele Xi Jinping, aflat deja la al doilea mandat, isi formeaza noua echipa. In functii cheie sunt numiti alti oameni si a aparut inclusiv principalul ideolog al tarii, in persoana lui Wang Huning. Scopul tuturor acestor transformati nu consta in "a produce mai mult. Obiectivul este de a-i face pe oameni sa fie mai fericiti", potrivit presei locale. In orice caz, discutiile vizeaza nivelul pana la care poate fi acceptata inegalitatea financiara in China.

China numara 6,32 milioane de milionari in dolari. Iar alt milionar chinez, Li Changdong, afirma recent ca "datoria oamenilor bogati este sa-i faca bogati si pe altii". Cu alte cuvinte, cam asta ar fi menirea lor in viata, rolul lor in societate, sublinia milionarul chinez.

In virtutea dreptului la replica, ziarul China Daily nota, printre altele, ca guvernul de la Beijing nu ia banii bogatilor pentru a acoperi prapastia dintre veniturile unor si altora, pentru ca numarul saracilor ar spori dramatic. In acelasi timp insa, sublinia publicatia mentionata, marii bogati ai tarii ar trebui, uneori, "sa-si cantareasca mai bine cuvintele cand ies cu declaratii marete, daca nu intentioneaza sa faca nimic".