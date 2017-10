Declaraţie SUPERBĂ dată de Şarapova despre Simona Halep, după ce românca a învins-o la Beijing!

Maria Şarapova a avut cuvinte frumoase pentru Simona Halep, după ce sportiva care a mers la Beijing alături de Andrei Pavel a reuşit, în premieră, să o învingă într-un meci direct, miercuri, în optimile turneului Premier Mandatory de la Bijing.

„Cred că a făcut un meci incredibil, cred că a reuşit cel mai bun joc din toate partidele pe care le-am avut până acum. Eu nu am fost la fel de precisă, ea a fost. Nu vedeam mingile aşa cum ar fi trebuit. Şi nu am fost la fel de iute precum am fost înainte împotriva ei", a declarat Şarapova la conferinţa de presă.

„A lovit atât de constant mingea, nu a greşit neforţat deloc, a anticipat fantastic, iar procentajul ei la serviciu a fost sus de tot. A făcut tot ce trebuia să facă!", a mai spus rusoaica, potrivit site-ului WTA.





Şarapova a câştigat primele şapte meciuri directe în faţa Simonei Halep, patru dintre ultimele cinci jocuri din această serie având nevoie de un set decisiv.

prosport.ro