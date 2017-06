DescOPERĂ cultura la Orheiul Vechi

Vineri, 2 iunie 2017, la Butuceni, Orhei a avut loc conferința de presă a festivalului descOPERĂ, ediția a doua. În perioada 9-11 iunie 2017 în Rezervația natural culturală Orheiul Vechi, la Butuceni, va avea loc a doua ediție a festivalului de muzică clasică în aer liber descOPERĂ.



Evenimentul va avea trei seri de spectacole în care vor fi implicați peste 500 de artiști, coriști și instrumentaliști ai Teatrului Național de Operă și Balet „Maria Bieșu” și Filarmonicii Naționale „Serghei Lunchevici”. Invitații speciali ai ediției din acest an sunt dirijorul Friedrich Pfeiffer din Austria și regizorul Andrea Battistini din Italia.

Monica Babuc, ministrul Culturii Republicii Moldova spune că la Orheiul Vechi, într-un cadru natural extraordinar impregnat de vestigii istorice, arheologice, de tradițiile noastre populare, se încadrează un eveniment extraordinar, un festival de muzică clasică în aer liber. „Acest eveniment este cu atât mai frumos cu cât insistăm ca acesta să se producă pe parcursul a trei zile și venim la eveniment cu cele mai frumoase forțe artistice din Republica Moldova. Și anume, colectivul Teatrului Național de Operă și Balet „Maria Bieșu” și orchestra simfonică a Filarmonicii Naționale „Serghei Lunchevici” care vor fi dirijate tradițional de către bunul prieten al culturii din Republica Moldova și unu dintre creatorii ideii acestei festival, cunoscutul dirijor austriac Friedrich Pfeiffer. Vom avea în acest an un program inedit. Festivalul se va inaugura pe 9 iunie la ora 19:00 cu un concert perlă din muzica clasică care va fi intitulat „De de la baroc la romantism”. În a doua seară vom avea reprezentația lui Bizet, opera CARMEN, unde vor evolua soliștii și orchestra Teatrului Național de Operă și Balet „Maria Bieșu”, iar la închiderea festivalului, spectatorii se vor delecta cu un concert din muzica lui Johann Strauss. Iar, toate aceste se vor produce într-un amfiteatru natural”.





Diana Lazăr, vice-director MCP, al USAID și Guvernul Suediei a declarat că festivalul reprezintă un potențial extrem de valoros pe care trebuie să îl valorificăm în scopul de a promova Moldova ca destinație turistică. „În reprezentarea proiectului de competitivitate din Moldova care este finanțată de USAID și de Guvernul Suediei, ne bucurăm să fim parteneri strategici și la această ediție a festivalului de muzică clasică descOPERĂ, care este un eveniment inedit în această regiune a Europei Centrale și de Est. Moldova este din păcate încă o destinație turistică necunoscută pe care noi încercăm să o privim ca și un avantaj. Am fost considerați, de una dintre cele mai reputate surse media internaționale de turism Lonely Planet, ca destinația cea mai neexplorată și nebătătorită din Europa. De aceea, asemenea evenimente precum descOPERĂ prezintă o modalitate de a aduce turiști care știu să aprecieze valorile culturale. Turiști care știu să înțeleagă tradițiile neamului nostru care sunt absolut senzaționale și din păcate în țările din Europa nu le-au păstrat precum le avem în Republica Moldova”.

Aflarea festivalului de muzică clasică în Rezervația natural – culturală Orheiul Vechi reprezintă o plus valoare căci este una dintre destinațiile care se regăsește în toate itinerariile turistice. Or, pensiunile rurale și micii prestatori de servicii turistice din această regiune pot să se dezvolte și prin aceasta să se contribuie la dezvoltarea economică a regiunii prin valorificarea acestui număr de turiști care este în creștere. Ne-am bucurat să aflăm că anul trecut numărul de clienți din această rezervație s-a triplat, iar contribuția noastră a tuturor a celor care vor participa la festivalul descOPERĂ este inclusiv o contribuție în dezvoltarea unei industrii care este la o fază incipientă de dezvoltare, și anume industria turismului. De aceea, salutăm inițiativa care este patronată de Ministerul Culturii și apreciem foarte mult implicarea tuturor instituțiilor de cultură din Republica Moldova precum și a micilor prestatori și a acelor agenți economici care susțin la organizarea evenimentului. Pentru a promova descOPERĂ ca un produs turistic, săptămâna viitoare în Republica Moldova, se vor afla trei grupuri de jurnaliști străini din piețele țintă pentru turismul receptor din Republica Moldova. Vom avea 20 de jurnaliști din Italia, Polonia, inclusiv televiziuni și reviste culturale, precum și bloggeri, rolul cărora vor fi de a promova acest eveniment pentru ca în edițiile viitoare să avem din ce în ce mai mulți turiști”.

Ion Grosu, directorul Teatrului Național de Operă și Balet „Maria Bieșu” amintește de anul trecut când s-a prezentat spectacolul Rigoletto. „Mă refer la regizorul Andrea Battistini și dirijorul Friedrich Pfeiffer. Anul acesta am decis să prezentăm un alt spectacol într-o altă formă. Este vorba de opera CARMEN. De această dată am hotărât să invităm și un solist din Rusia – Ruslan Iurin, care va jucat rolul lui Don José. Componența am zis să o lăsăm aceeași pentru că este un precedent frumos ceea ce a fost anul trecut. Și aici mă refer la Iurie Matei, sigur Friedrich Pfeiffer și Andrea Battistini. Teatrului Național de Operă și Balet „Maria Bieșu” se pregătește deja din 10 mai pentru acest eveniment, iar Andrea Batistini este deja de două săptămâni la Chișinău și se află în repetiții”.

Svetlana Bivol, directorul Filarmonicii Naționale: „Acest descOPERĂ încă odată ne duce la gândul că de fapt, evenimentul central este ca opera CARMEN, o capodoperă a muzicii de operă, în acest decor și cadru natural va fi percepută absolut special. Fiecare piesă a fost selectată foarte riguros împreună cu maestrul Pfeiffer. Ne-am dorit ca în prima seară să prezentăm o paletă de creații de mare popularitate începând cu suavul Bach, terminând cu acel Wagner. Domnul Pfeifer demult visează să facă aici un program mare Wagner, așa cum sună el în scenele europene. Ținând cont că anul trecut a fost un mare succes opera Rigoletto, am inclus în program și o reminiscență comprimată a operei, o fantezie pe teme din Rigoletto, interpretată de solistul Sergiu Mușat împreună cu orchestra simfonică. Toți își vor aminti de celebrele melodii și aria Gildei și corurile de acolo, toate vor fi interpretate de acest Sergiu Mușat împreună cu orchestra sub bagheta magică a maestrului Pfeifer. Concertul se va produce prin capela coral academică „Doina” și vor cânta câteva creații celebre de Wagner, de Verdi și vom încheia cu acel marș triumfal, acel punct major din opera Aida va fi interpretat aici”.

Friedrich Pfeiferr, dirijor Austria: „Sunt foarte bucuros să fiu aici. După ce anul trecut am văzut atâta lume interesată de opera Rigoletto, anul acesta spectatorii vor avea oportunitatea să vadă opera CARMEN într-un cadru absolut natural. De multe ori s-a menționat astăzi despre Wagner. Știu că foarte multe lume își dorește să asculte piesele acestuia și am ales să îl reproducem aici în Republica Moldova pentru cât mai mult public din țară, dar și din străinătate. Într-adevăr, cadrul natural este unul foarte deosebit și publicul este minunat. Mulțumim celor care se implică în organizarea acestui măreț festival descOPERĂ”.

Iurie Matei, scenograf de la Teatrul Național de Operă și Balet „Maria Bieșu”: „Ceea ce ține de decor, din teatru nu aduc nimic, fiindcă împreună cu Andrea Battistini am făcut un alt spectacol. Nu este spectacolul din teatru, dar au rămas doar costumele și recuzita. În rest mi se pare și decorul este mult mai aproape de ceea ce se întâmplă în opera CARMEN, deci mai puțină teatralitate, cu foarte multe scene realiste. Nu vreau să dezvălui tot ce se va întâmpla dar cu siguranță vor fi momente spectaculoase. Mă bucur că pot să contribui și eu la acest minunat festival, căruia îi doresc ani lungi de acum în colo. Și știu că publicul este interesat de acest eveniment. Vom avea un grup de maghiari care vor veni la acest festival minunat”.

Anatol Botnaru, Eco Resort Butuceni: „După experiența pe care o avem din anii trecuți ne bucurăm de impactul acestui festival. Eu mă bucur că este foarte multă lume implicată în acest proces. Am fost foarte mult apreciați anul trecut de d-nul Hollander, directorul operei de la Viena care a spus: „Voi nici nu ați înțeles ce ați făcut! Cât de important este acest festival și cât de mare este succesul”. Ceva asemănător în lume nici nu există. Scopul acestui festival nu este doar să ne bucurăm între noi, dar să trezim lumea la acțiune, să îți dorească să cunoască cultura. Vom avea companii vinicole pentru ca să le promovăm și meșteșugarii care vor fi prezenți pentru a face master classuri, ca totuși să se dezvolte satele noastre. Vor fi prezenți pictori cu lucrările lor de creație. Sună lumea de la sate și se interesează de acest festival minunat. Vă asigur că Moldova va avea o altă imagine după acest festival. Oamenii vor dori să vină să ne cunoască. Avem semnale că oamenii de peste hotare se interesează de festivalul descOPERĂ, Deja 35 de bilete sunt cumpărate din Rusia. Oamenii sună din această iarnă ca să nu rămână fără locuri.

Festivalul de Muzică Clasică în aer liber – DescOPERĂ este organizat de Ministerul Culturii, Teatrul Național de Operă și Balet „Maria Bieșu” și Filarmonica Naționala „Serghei Lunchevici”. Eco-Resort „Butuceni”, în parteneriat cu Publicis Moldova, cu suportul Agenției Elvețiene pentru Dezvoltare și Cooperare în Republica Moldova și al partenerului strategic Proiectul de Competitivitate din Moldova finanțat de Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID), și Agenția Suedeză pentru Cooperare Internațională și Dezvoltare (Sida).

Timpul.md