Diaspora a donat două mii de euro pentru „Bach la Casa de Cultură”

„Credem că acest festival este foarte important, deoarece are loc în diferite localități din Moldova, unde oamenii nu sunt prea „răsfățați” cu evenimente culturale și poate va fi prima lor întâlnire cu muzica clasică, ascultată la casa de cultură din satul sau orașul în care locuiesc. În afară de aceasta, susținem muzicienii de la Moldo Crescendo, pentru că mulți dintre ei sunt „diasporiști” ca și noi”, se menționează într-un comunicat de presă al Moldo Crescendo.

În martie 2014, Rusia a retras pentru două săptămâni 115 miliarde $ de la Federal Reserve Bank din New York, deoarece se temea de sancțiunile SUA din cauza anexării Crimeei, susține Reuters, citând o sursă din Trezoreria SUA.

Actualitate 27 Iunie 2017, ora: 15:19

Premierul britanic Theresa May este hotărâtă să îi urmărească pe terorişti pe Internet şi să le blocheze accesul. Ea le-a spus parlamentarilor de la Londra că are tot sprijinul aliaţilor europeni, pe motiv că toată lumea se confruntă cu aceeaşi ameninţare. Theresa May a...