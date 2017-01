Diferenţa dintre răceală şi gripă

Deşi, la prima vedere, răceala şi gripa au manifestări comune, fiecare are particularităţi ce le diferenţiază una de cealaltă.

Astfel, încă de la debut, organismul oferă semnale distincte ce ajută la deosebirea acestor două tipuri de viroze respiratorii, iar pacientul poate lua din timp măsurile corecte de combatere şi diminuare a simptomelor.

Principalul mod de diferenţiere a răcelii şi gripei constă în faptul că cea dintâi afectează pe o durată mai scurtă şi într-un mod mai puţin agresiv organismul decât gripa, care are o durată de manifestare lungă şi poate prezenta episoade severe de afectare a organismului. Astfel, corpul este supus unui efort susţinut de a lupta împotriva gripei, iar imunitatea poate fi pusă în pericol.





De foarte multe ori, tusea, strănutul sau durerile în gât nu ne pot indica decisiv dacă este vorba despre o gripă sau o simplă răceală. Totuşi, sunt simptome care fac diferenţa între cele două afecţiuni.

În cazul răcelii, aceasta debutează cu stări de oboseală, strănut, dureri de cap şi de gât, urmate de creşterea consistentei mucozităţilor nazale şi modificări de culoare a pielii, care capătă un aspect palid.

În cazul gripei, debutul este brusc şi violent. Febra de 39 - 40 de grade, este deseori însoţită de stări de oboseală, tuse uscată, frisoane, dureri puternice de cap, dureri oculare şi roşu în gât. Febra poate dura de la 3 până la 5 zile. Tusea este şi ea prezenta şi poate avea o durată de manifestare până la două luni, persistând chiar şi după dispariţia celorlalte simptome. Durerile musculare sunt mult mai acute decât în cazul răcelii, iar frisoanele sunt însoţite de dureri abdominale şi ale oaselor, precum şi senzaţie de usturime a ochilor. Stările de greaţă şi vomă sunt, de asemenea, asociate gripei, iar în cazuri grave acestea pot evolua şi în alte probleme gastro-intestinale.

În afară de contextul simptomatologic, diferenţele dintre cele două tipuri de afecţiuni se extind şi la circumstanţele exterioare organismului.

Răceala şi gripa sunt provocate de factori distincţi, astfel, răceala este cel mai adesea determinată de rino-virusuri, care afectează nasul, gâtul sau căile respiratorii superioare. Acestea sunt mai puţin puternice decât virusul gripal, care poate proveni în urma unor epidemii.

Răceala poate fi contactată pe tot parcursul anului, în special vara. Gripa, în schimb, este mult mai des întâlnită în intervalul noiembrie - februarie deoarece sistemul imunitar este sensibil în timpul sezonului rece şi organismul necesită o îngrijire mai atentă.

Deşi tratamentele prescrise se diferenţiază conform simptomelor pacientului, tipului de infecţie respiratorie şi în funcţie de modul în care tusea se manifestă, toate tipurile de terapie trebuie să acţioneze în mod esenţial ca un antiseptic, un antiinflamator pentru căile respiratorii şi un emolient pentru fluidizarea secreţiilor nazale.

Astfel de produse naturiste sunt cele pe bază de ulei de eucalipt, rădăcină de lemn dulce şi ulei de mentol, substanţe care au acţiune puternic curativă pentru toate afecţiunile asociate cailor respiratorii, bronşite, faringite, laringite, sinuzite, astm bronşic sau pneumonii şi are în componenţa ingrediente naturale cu acţiune specifică.

Uleiul de eucalipt are efect antiinflamator, anti-microbian, analgezic şi de stimulare a sistemului imunitar. Rădăcina de lemn dulce are o acţiune expectorant, antispastica şi antiinflamatoare. Uleiul de mentol este eficient în creşterea anticorpilor din organism şi combaterea infecţiilor, ajuta la reducerea febrei, are efect antiseptic, antiinflamator şi de calmare a tuşei.

Acţiunea sinergică a acestor componente naturale asigura fluidizarea secreţiilor bronhice, reduce inflamaţia, ajută la expectoraţie, calmează accesele puternice de tuse şi întăreşte sistemul imunitar în fata complicaţiilor asociate maladiilor respiratorii.

Sursa: csid.ro