Dodon a vorbit pe placul lui Putin la Moscova

Președintele Republicii Moldova, Igor Dodon, a declarat că dorește sa rezilieze Acordul de Asociere a Moldovei cu UE și să ofere Chișinăului statut de observator în cadrul Uniunii Economice Eurasiatice.



La conferinta comună cu președintele rus, Vladimir Putin, el a spus: „Înțelegem că există un acord cu privire la asocierea cu Uniunea Europeană. Apropo, am declarat de mai multe ori că sunt împotriva semnării acestui acord, și cred că acest acord nu a oferit niciun avantaj pentru Republica Moldova. Am pierdut piața rusă, și, destul de ciudat, volumul exporturilor către Uniunea Europeană, de asemenea, a scăzut. Așa că nu am obtinut nimic prin semnarea acestui acord „, – a spus Dodon.

„Și eu nu exclud că după următoarele alegeri parlamentare aceasta va fi pozitia oficiala a majoritatii parlamentare, adică a Partidului Socialist. Sper că ei vor obține o majoritate parlamentară și vor anula acest acord”, – a declarat presedintele Moldovei.





De asemenea, el a spus că va vizita Bruxelles la începutul lunii februarie pentru o întâlnire cu omologii din Uniunea Europeană. „La începutul lunii februarie voi fi la Bruxelles, desigur, vom vorbi despre asta cu partenerii noștri din Uniunea Europeană, le voi oferi cifrele. Au trecut doi ani – niciun rezultat nici în economie sau în alte sectoare. Haideti sa vedem ce facem în continuare”- a spus el.

De asemenea, Dodon a afirma că Moldova intenționează să devină observator în Uniunea Economică Eurasiatică. „L-am rugat pe Vladimir Vladimirovici să examineze posibilitatea ca Republica Moldova sa devina observator în cadrul Comisiei Economice Euroasiatice, în EURASEC. Cred că este un pas bun pentru a vedea ce este de facut” – a mai spus Dodon.

