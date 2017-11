Presedintele american Donald Trump se intreaba duminica, intr-o postare pe Twitter, de ce liderul nord-coreean Kim Jong-un l-ar insulta numindu-l "batran", in conditiile in care el nu l-ar numi niciodata "scund si gras" si afirma ironic ca se straduieste atat de mult sa-i fie prieten si ca spera ca va si reusi intr-o zi, relateaza News.ro.

"De ce Kim Jong-un m-ar insulta numindu-ma batran, in conditiile in care eu nu l-as numi niciodata scund si gras? Oh, ma straduiesc atat de mult sa-i fiu prieten - si poate intr-o zi acest lucru se va intampla!", scrie Trump duminica pe Twitter.

Reactia sa vine dupa ce sambata Ministerul de Externe de la Phenian a criticat turneul sau asiatic si declaratiile sale privind Coreea de Nord si l-a acuzat ca practic a cersit razboiul nuclear.





"Remarcile nesabuite facute de un nebun batran ca Trump nu ne vor speria si nu ne vor opri. Dimpotriva, toate acestea ne fac sa fim si mai convinsi ca optiunea noastra de a promova constructia economica simultan cu sporirea fortei noastre nucleare este cu atat mai justificata si ne determina sa intensificam efortul de a ne intregi forta nucleara", a anuntat Ministerul de Externe nord-coreean.

Dupa postarea pe Twitter, Donald Trump a afirmat intr-o conferinta de presa la Hanoi ca ar putea fi prieten cu Kim intr-o zi si ca ar fi "foarte, foarte dragut", dar nu este sigur ca acest lucru se va intampla.

Intrebat daca se vede prieten cu Kim, Trump a declarat: "Ar fi ciudat sa se intample, dar e o posibilitate. Daca s-ar intampla, va pot spune ca ar fi un lucru bun pentru Coreea de Nord, dar ar putea fi bine si pentru alte locuri si pentru restul lumii. Nu stiu daca se va intampla, dar ar fi foarte, foarte dragut".

