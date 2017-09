Elon Musk: Oamenii vor putea călători în timp record dintr-un oraş în altul // De la Londra la New York, în 29 de minute

Milardarul Elon Musk, fondatorul Tesla și SpaceX, vine cu o nouă provocare în domeniul transporturilor: o rachetă intercontinentală care să parcurgă aproape orice distanță de pe Glob în aproximativ jumătate de oră, scrie The Telegraph.

După ce a lansat proiectul de colonizare a planetei Marte sau cel al trenurilor de mare viteză prin tehnologia Hyperloop, Elon Musk vine cu o idee cel puțin la fel de ambițioasă: o rachetă intercontinentală, construită de compania sa SpaceX, care va parcurge majoritatea distanțelor de pe Terra în 30 de minute, cu costuri apropiate celor practicate de companiile aeriene de pasageri.

Racheta va atinge o viteză maximă de 27.000 km/oră, ceea ce îi va permite totuși să străbată mii de kilometri în câteva minute.





Denumită BFR, racheta prezentată de SpaceX va putea ajunge și pe Marte și va fi lansată în 2022, înainte de începerea proiectului de colonizare a Planetei Roșii, în 2024.

În acest context, Elon Musk a spus că nu există niciun motiv pentru care rachetele spațiale să nu poată călători și pe diferite distanțe pe Pământ.

“Atunci când construiești o navă care ajunge pe Marte, de ce n-ai putea să mergi cu aceeași navă în orice loc de pe Terra – așa că am verificat această posibilitate și rezultatele sunt interesante”, a spus excentricul miliardar. El a adăugat că “prețul pentru un loc ar trebuie să fie apropiat de cel pentru un bilet normal de avion, la clasa economică.”





SpaceX susține că racheta va putea ajunge de la Hong Kong la Singapore în 22 de minute, de la New York la Londra în 29 de minute sau de la Sydney la Londra în 51 de minute. Totodată, distanța de la Los Angeles la New York ar fi parcursă în 25 de minute, cea de la Londra la Dubai, în 29 de minute și cea de New York la Tokyo, în 37 de minute.

O animație data publicității de SpaceX arată cum pasagerii se îmbarcă pe rachetă cu ajutorul unor bărci care îi duc pe platforma de lansare. Odată ajunsă pe orbită, nava spațială ar urma să se desprindă de racheta de propulsare și să aterizeze în poziție verticală pe o altă platformă, într-un alt oraș. Refolosind rachetele, Musk spune că prețul călătoriei va scădea semnificativ.



Potrivit lui Musk, rachetele BFR vor înlocui actualele nave spațiale ale SpaceX, care sunt folosite în misiuni către Stația Spațială Internațională.

Elon Musk este cunoscut la nivel mondial pentru mașinile sale electrice Tesla, însă și pentru proiecte mai controversate, cum ar fi dezvoltarea unei tehnologii care să interefereze cu creierul uman și care să-l facă mai deștept, colonizarea planetei Marte, construirea de trenuri subterane de mare viteză prin tehnologia Hyperloop sau recent declanșata luptă cu inteligența artificială care, susține el, va fi răspunzătoare pentru declanșarea celui de-al treilea război mondial.