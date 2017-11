Evită să bei seara acest tip de ceai

Ceaiurile diuretice, precum şi cele cu efect energizant sunt ceaiuri care nu trebuie consumate seara deoarece vor împiedică odihna şi relaxarea în timpul somnului sau chiar vor provoca insomnii. Seara este recomandat ceaiul cu efect calmant şi sedativ.



Ceaiul de ghimbir este un remediu utilizat de mii de ani în medicină ayurvedică şi are efecte excelente în combaterea indigestiei, a migrenelor şi a răcelilor de sezon. Însă este unul dintre acele ceaiuri care nu trebuie consumate seara. Unele persoane folosesc ghimbirul pentru a scapă de infecţiile respiratorii, de bronşită, tuşe, crampe menstruale, artrită sau dureri musculare, iar în unele părţi ale lumii, ceaiul de ghimbir sub formă de comprese este utilizat în tratarea arsurilor pielii. Ceaiul de ghimbir are un excelent efect energizant, așa că se consumă doar dimineaţa, pentru a face faţă cu brio tuturor sarcinilor de serviciu şi nu numai.

Ceaiul verde oferă organismului un surplus de putere şi este recomandat în stările de oboseală cronică şi la creşterea capacităţii de concentrare, dar este unul dintre acele ceaiuri care nu trebuie consumate seara. În culturile orientale unde se consumă ceai verde frecvent, cantitatea obişnuită este de 3 căni pe zi. Dar la noi este recomandat să se bea maxim 2 căni pe zi până la orele 17-18, pentru a se evita eventualele tulburări de somn.





Ceaiul negru conţine mai multă teină decât ceaiul verde, dar mai puţină cofeină decât cafeaua. El da energie corpului, așa că este unul dintre acele ceaiuri care nu trebuie consumate seara. În plus, protejează împotriva bolilor cardiovasculare şi reduce riscul apariţiei cancerului. Deşi se numără printre băuturile cu cea mai mare concentraţie de antioxidanţi, nu este indicat să bei mai mult de una-două căni de ceai negru sau verde pe zi şi în niciun caz după ora 17.00, doarece te poţi confruntă cu insomnia.