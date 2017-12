Extensiuni nocive şi primejdioase

Constatăm cu regret: conducerea de astăzi a Federaţiei Ruse continuă războiul hibrid împotriva Ucrainei, Poloniei, Uniunii Europene și SUA. O parte componentă, deosebit de importantă, a războiului este propaganda poziţiei ideologilor de la Kremlin, prin care aceștia își impun cu orice preţ „adevărurile” pe care le consideră unice, fără a asculta (cel puţin) şi alte puncte de vedere. Înverşunarea propagandei Kremlinului s-a intensificat, după ce Federaţia Rusă a anexat Crimeea, teritoriu ce aparţine Ucrainei. Propaganda Federaţiei Ruse susţine deschis regimurile separatiste de la Lugansk şi Doneţk.

Privesc sistematic emisiunile Televiziunii de Stat a Federaţiei Ruse, „Pervîi kanal”, talk-show-urile numite „Vremea pokajet” (Viitorul va demonstra – rus.). Administraţia Putin şi conducerea Televiziunii Ruse consideră că talk-show-urile sunt „o formă genială a propagandei”. Talk-show-ul „Viitorul va demonstra” arată astfel: într-o încăpere sub formă de cerc, în care sunt câteva rânduri de scaune etajate, ocupate de oameni chemați în studio pentru a susţine cu aplauze orice declaraţii patriotice, pro-Putin sau pro-guvernare, rostite de moderatorii emisiunii sau de specialiştii invitaţi. În calitate de moderatori sunt trei persoane, care asigură desfăşurarea talk-show-ului. Invitaţii emisiunii sunt specialişti în diverse domenii - istorici, ziarişti, militari, ofiţeri superiori ai forţelor militare trecuţi în rezervă, persoane selectate din Doneţk sau Lugansk.

De multe ori, la emisiuni sunt prezenţi şi participă la discuţii deputaţi ai Dumei de Stat. La talk-show-ul nominalizat sunt invitaţi specialişti din Ucraina, Polonia, SUA şi reprezentanţi ai opoziţiei politice, care critică actuala conducere a Federaţiei Ruse. Invitaţii din opoziţie sunt „cai de bătaie” ai moderatorilor. Ei sunt trataţi cu dispreţ, în cele mai multe cazuri discursurile lor sunt întrerupte, astfel încât, de foarte puţine ori, aceştia (oponenţii regimului Putin) îşi pot vocifera mesajele sau obiecţiile.

O dezbatere despre Unire cu Stepaniuc și Pascaru





Observ că practicile nocive ale propagandiştilor kremlinezi devin molipsitoare pentru unele mass-media din R. Moldova. Deunezi, am fost invitat de către dna Ludmila Belcinkova (Accent TV) la o emisiune de dezbatere despre Mişcarea Unionistă de la noi. Ea a spus că vom fi doi unionişti şi doi „statalişti” moldovenişti, ea fiind moderatoarea emisiunii. În realitate, am fost unul, de o parte, şi trei de cealaltă parte. Și aceasta pentru că dna Belcinkova numai moderatoare nu a fost. Poziţia ei în cadrul emisiunii a fost una antiunionistă, antinaţională. Ea a dat tonul emisiunii, fiind susţinută de ceilalţi doi invitaţi: Victor Stepaniuc şi Nicolae Pascaru.

Punând întrebări, „moderatoarea” nu a avut răbdare să asculte răspunsul până la sfârşit. Astfel, încercând să demonstreze că în R. Moldova nu toată lumea acceptă perspectiva reîntregirii naţionale româneşti, Belcinkova vorbea despre atitudinea găgăuzilor, învinuindu-mă fără niciun temei că n-aș cunoaște Legea despre statutul special al Unității teritorial-administrative Gagauz-Yeri. Ştiu, legiuitorul moldovean, incompetent şi corupt, cum îl cunoaștem, a oferit grupului etnic al găgăuzilor dreptul la autodeterminare în situaţia în care R. Moldova îşi va schimba soarta (spre bine, bineînţeles). Am spus că găgăuzii au dreptul, oferit de moldoveni, să decidă cu cine vor fi. Dacă vor „să plece” – e dreptul lor.

M-a transformat în „cal de bătaie”

Auzindu-mă, Belcinkova a sărit în sus de bucurie. Și m-a întrerupt, fără să-mi dea posibilitatea să-mi duc gândul până la capăt. Am vrut să spun că pe noi, moldovenii şi găgăuzii, ne leagă sute de ani de istorie comună. Împreună am fost sub regimul ţarist, apoi am prosperat în cadrul României întregite (1918-1940), am suferit la fel sub jugul dictaturii comuniste, înfruntând deportările în Siberia, foametea provocată de sovietici, deznaţionalizarea, rusificarea etc. Dar nu am reuşit să spun acest lucru. Mai mult, pe pagina electronică a Accent TV a apărut articolul „De dragul „unirii”, sunt gata să renunţe la o parte a teritoriului Moldovei”. Doamnă, „să plece” găgăuzii nu înseamnă să ia cu ei și teritoriul țării!În concluzie, tema reîntregirii naţionale româneşti este una actuală. O demonstrează marşurile Unirii, discuţiile publice, emisiunile radio şi TV. Ar trebui să discutăm aceste probleme liniştit, cu argumente pro şi contra, însă, din păcate, la Accent TV nu am reuşit s-o facem, pentru că sarcina emisiunii a fost alta: de „a demonstra” lipsa de perspectivă a Mişcării Unioniste, tratată nu ca perspectivă de dezvoltare progresistă, europeană şi atlantică a R. Moldova, ci ca „trădare” a statului.Deşi nu am mare dorinţă să apar pe micile ecrane, la rugămintea dnei Belcinkova, am acceptat prezenţa la emisiune. Cu atât mai mult, cu cât ea mi-a spus că duce lipsă de invitaţi. În cele din urmă, m-a transformat în „cal de bătaie”… Dar, este o vorbă populară: „O dată vede naşul pu... finului”.

Anatol Petrencu, istoric