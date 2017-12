Fă un abonament pentru mama ca să citească ziarul TIMPUL!

Câțiva ani în urmă, mergeam și eu pe lângă Poșta Centrală și am întâlnit o fostă colegă de facultate, care acum este pensionară. Îmi spunea că a fost chiar la Poștă, unde s-a abonat la două ziare, fiindcă așa era mai sigură că le va primi, decât în cazul în care s-ar fi abonat în raionul unde locuia. Doamna, adică colega mea, fusese aproape 40 de ani profesoară și avea o pensie simbolică, dar, în ciuda tuturor dificultăților, se abona în fiece an. Ba mai mult, făcea câte un abonament și pentru o vecină de-a sa, care o ducea și mai greu.

Sub impresia celor auzite, am intrat și eu în Oficiul Poștal Central și am făcut două abonamente pentru niște oameni din Telenești, pe care îi cunoșteam de mult timp, dar știam că nu aveau posibilitatea să se aboneze la vreun ziar. Între timp, acest lucru a devenit o tradiție: în fiecare an, fac câte un abonament la TIMPUL pentru o persoană care vrea să ne citească ziarul, dar situația materială nu-i permite. De exemplu, pentru 2018, o să fac patru abonamente complete pentru patru oameni din satul Rudi, raionul Soroca, din partea doamnei Paula Pascaru din Alteea, Spania. Aceștia sunt consătenii ei și femeia, fiind departe, vrea să-i bucure măcar cu ceva.

Uneori stau și mă gândesc că, dacă fiecare fiu sau fiică, care muncește peste hotare, deși acest lucru nu este obligatoriu, ar face câte un abonament pentru mamă, pentru tată, pentru bunici sau alte rude, ziarele nu ar muri. Și atunci TIMPUL ar intra în fiecare casă, fiind citit atât de oamenii care n-au Internet, cât și de cei care stau non-stop pe Facebook, dar nu găsesc acolo decât vorbe goale și minciuni cu carul. Cu atât mai mult, cu cât și ziarul nostru își propune să devină mai bun în anul viitor.





TIMPUL este citit, dar în zilele noastre, când există alte surse de informare mai la îndemână pentru mulți, se întâmplă ca articole interesante și inedite să rămână în paginile lui, pentru că el nu ajunge la toți cititorii de ziare. Tocmai de aceea din 2018 vom fi mai buni.

Cei care au bani puțini pot abona ziarul doar pentru jumătate de an. Important e să nu moară deprinderea citirii presei scrise. Mai ales că mamele de la țară, multe dintre ele pensionare, au timp ceva mai mult decât înainte să și-l umple cu lecturarea ziarului TIMPUL, care conține materiale pentru toate vârstele și de toate gusturile.

Pentru anul viitor, eu voi abona la TIMPUL două prietene: doamna Ana și doamna Silvia din raionul Sângerei. Ambele ne-au îndrăgit ziarul, îl citesc și-l păstrează în casa mare. Iar când se întâmplă să aibă nevoie de vreo informație despre starea lucrurilor în țara aceasta, de vreo rețetă sau de vreun sfat, îl au totdeauna la îndemână.

Vreau să vă dau un sfat simplu. Dragi copii, oriunde ați fi, faceți câte un abonament pentru mamele și bunicile pierdute prin satele noastre uitate.

Într-un cuvânt, când ți-e dor de mama, mergi la poștă și fă-i un cadou frumos de Crăciun!

Cu drag, Alexandra Tănase