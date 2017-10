Galerie FOTO / Ziua Armatei României

La 25 octombrie este sărbătorită Ziua Armatei României. Cu această ocazie, va fi arborat Drapelul național la sediile instituțiilor militare, se va ridica Marele Pavoaz la bordul navelor militare maritime și fluviale și vor fi organizate ceremonii militare și activități comemorative în toate garnizoanele din țară, în teatrele de operații și în țările în care România are acreditați atașați ai Apărării, potrivit mapn.ro, transmite AGERPRES

Militarii români din teatrele de operații sărbătoresc Ziua Armatei României prin organizarea unor ceremonii militare și a unor activități culturale și sportive, la care vor fi invitați și parteneri din coalițiile multinaționale.

Ceremonie militară organizată la Flotila 90 Transport Aerian, cu ocazia sosirii din Afganistan a detașamentului KAIA.

Armata României participă cu efective la diverse misiuni internaționale de sprijinire a păcii sau umanitare, și de combatere a terorismului. Misiunile sunt desfășurate sub egida NATO, UE și ONU, sau fac parte din angajamente de tip coaliție internațională.









Militar din cadrul Grupului Naval de Forțe pentru Operații Speciale (GNFOS)

Majoritatea angajamentelor externe ale Armatei României sunt desfășurate sub egida NATO, respectiv 814 militari, conform smap.mapn.ro//misiuni.php. România este stat membru al NATO din 29 martie 2004. În plus, România participă cu 56 de militari la operațiuni sub egida Uniunii Europene (EUMM în Georgia, Althea în Bosnia și Herțegovina, EU NAVFOR Atalanta în Mediterana) și 36 de observatori militari și monitori la misiuni ONU, potrivit http://smap.mapn.ro//misiuni.php.





Militar al Batalionului 96 Geniu participă la un exercițiu organizat cu prilejul Zilei Forțelor Terestre

Prima acțiune de luptă a Armatei României în afara granițelor naționale, de după Revoluția din 1989, a început la 8 martie 1996, alături de contingente ale armatelor statelor membre NATO și partenere, în teatrul de operații din Bosnia-Herțegovina, cu Batalionul 96 Geniu. În 2000, Armata României a început participarea la misiunea NATO KFOR din provincia Kosovo, cu personal de stat-major și, ulterior, cu subunități specializate, de nivel companie.





Militari din Batalionul 26 Infanterie Neagoe Basarab, cooperare cu o companie americană în Afganistan

România a dislocat, în iulie 2002, în Afganistan, primul batalion de infanterie format din 405 militari, provenind din Batalionul 26 infanterie ''Neagoe Basarab'', sub comanda Forței Internaționale de Asistență pentru Securitate (ISAF), care la acea dată se afla sub comanda coaliției multinaționale care acționa în această țară în baza unei rezoluții a ONU. Luna iulie a anului 2003 a marcat începutul participării militare românești la operațiunea ''Iraqi Freedom''.

După 1990, 29 de militari români au murit în teatrele de operații, iar alți peste 140 au fost răniți.





Monumentul Eroilor căzuți în Teatrele de Operații și pe teritoriul României (Parcul Tineretului din Capitală)

În 2010, cu prilejul Zilei Armatei României, a fost dezvelit, în Parcul Tineretului din Capitală, Monumentul Eroilor militari români căzuți la datorie.

Ziua Armatei României a fost instituită prin Decretul nr. 381 din 1 octombrie 1959.

Data 25 octombrie 1944 semnifică eliberarea deplină a teritoriului național de sub ocupația hortisto-fascistă, care s-a obținut prin lupta eroică a peste 525.000 de militari angajați nemijlocit în luptă, între 23 august și 25 octombrie 1944. Dintre aceștia au fost uciși sau răniți circa 58.000. Pierderile provocate inamicului s-au ridicat la 89.934 militari, dintre care 76.275 prizonieri.

Eliberarea părții de nord-est a Transilvaniei nu a însemnat și încetarea luptelor duse de Armata României, care a continuat războiul antifascist alături de puterile Națiunilor Unite pentru eliberarea Ungariei, Cehoslovaciei și Austriei, până la victoria finală. ''Ajunse la frontiera din 1940, diviziile noastre — menționa comunicatul Marelui Stat Major din data de 25 octombrie 1944 — sunt gata de un nou efort și de noi lupte alături de marii noștri aliați, până la înfrângerea totală a forțelor germano-maghiare''.

În cea mai mare parte, statele din Europa aduc un omagiu anual, la o dată distinctă (care are o însemnătate istorică sau identitară națională), celor care sunt încadrați în structurile forțelor armate naționale.

Statul vecin României, Bulgaria, aniversează în fiecare an la 6 mai Ziua curajului, prilej cu care este marcat praznicul Sfântului Gheorghe, care este patronul spiritual al forțelor armate bulgare, potrivit www.sofiaglobe.com.

Grecia marchează la 21 noiembrie Ziua forțelor armate, Franța își serbează armata la 11 noiembrie, data semnării armistițiului din 1918 dintre aliați și Germania, iar Italia aduce un omagiu forțelor sale armate la 4 noiembrie, ziua în care s-a semnat armistițiul de la Villa Giusti, din 1918.

Anual, în ultima sâmbătă din luna iunie, Marea Britanie sărbătorește ziua forțelor armate britanice, menționează www.armedforcesday.org.uk.

Polonia, de asemenea stat membru NATO, marchează anual ziua forțelor armate poloneze la 15 august, dată la care, în 1920, a fost obținută victoria în bătălia de la Varșovia împotriva forțelor armate sovietice, conform http://www.nowyjorkonz.msz.gov.pl.

Din 1987, Spania marchează ziua formelor armate spaniole în cea mai apropiată sâmbătă raportată la data de 30 mai, care este sărbătoarea praznicului Sfântului Ferdinand, potrivit http://www.nrdc-sp.nato.int.

Din 1992, anual, la data de 21 mai, Ungaria aduce un omagiu forțelor sale armate, indică http://washington.kormany.hu.

