Gazprom spune că exporturile sale spre UE sunt puse în pericol de Polonia

Refuzul Poloniei de a accepta un nou contract pentru tranzitul gazelor naturale pune în pericol livrările grupului rus Gazprom destinate Europei, a declarat miercuri directorul general adjunct de la Gazprom, Alexander Medvedev, într-un interviu acordat Reuters.

Gazprom, cel mai mare producător mondial de gaze naturale, asigură o treime din necesarul de gaze naturale al Europei. Polonia importă din Rusia cea mai mare parte a necesarului său de gaze naturale dar autoritățile de la Varșovia nu intenționează să reînnoiască un acord de aprovizionare pe termen lung cu Gazprom care expiră în 2022.

"Am înțeles că Polonia nu intenționează să prelungească acordul de tranzit. Aceasta pune sub semnul întrebării livrările către statele europene, inclusiv către Germania", a declarat Alexander Medvedev. "Nu avem planuri de rezervă și nici nu ne-am gândit la reduceri sau întreruperi pentru tranzitul gazelor via Polonia", a adăugat Medvedev.





Rusia livrează gaze naturale Poloniei și Germaniei via conducta Yamal-Europe, care are o capacitate anuală de aproximativ 33 miliarde metri cubi. Polonia a criticat planurile vizând creșterea exporturilor de gaze rusești destinate Europei și de asemenea s-a opus planurilor Moscovei vizând dublarea capacității gazoductului submarin Nord Stream care face legătura directă între Rusia și Germania via Marea Baltică.

Alexander Medvedev a mai spus că Gazprom este în grafic cu proiectul Nord Stream 2 și se așteaptă să primească finanțare în acest an de la partenerii săi europeni pentru acest proiect. Programat să fie lansat în 2019, proiectul Nord Stream 2 evaluat la 9,9 miliarde de euro este derulat de Gazprom împreună cu Uniper, Wintershall, Shell, OMV și Engie. "Am căutat și am găsit modalități pentru implementarea acestui proiect împreună cu partenerii noștri străini. Sunt sigur că se va găsi o soluție care nu va fi în contradicție cu reglementările europene sau legislația statelor membre", a spus Medvedev.

Un alt proiect important pentru Gazprom este un schimb de active cu grupul energetic austriac OMV, acționarul majoritar de la OMV Petrom, însă acest schimb nu a primit aprobarea finală. În luna decembrie 2015, președintele Gazprom, Alexey Miller, și directorul general de la OMV, Rainer Seele, au semnat un acord de bază conform căruia Gazprom va primi o participație de 38,5% din acțiunile companiei OMV (NORGE) AS, o companie concentrată pe explorarea și producția de petrol în Norvegia. În schimb, OMV va primi o participație de 24,98% la un proiect destinat dezvoltării blocurilor 4 și 5 ale formațiunii Achimov, parte a zăcământului de petrol, gaz și condensat Uregoy din Siberia.

OMV estimează că acest acord va fi finalizat până la mijlocul lui 2017 însă până acum autoritățile norvegiene nu au aprobat încă acordul convenit de OMV și Gazprom. De asemenea, în trecut oficialii Gazprom au declarat că autoritățile norvegiene nu doresc ca Gazprom să aibă o participație mai mare de 25% la divizia OMV din Norvegia.

"Partenerul nostru OMV este în contact cu autoritățile norvegiene. În această etapă se poată consultări informale", a declarat Medvedev, adăugând că o nouă rundă de discuții cu OMV ar putea avea loc în momentul în care noul ministru norvegian al Petrolului, numit în funcție luna trecută, va fi pregătit. Întrebat dacă este optimist cu privire la obținerea aprobărilor necesare din partea Norvegiei, Medvedev a răspuns: "nu mă aștept să se întâmple lucruri rele. Sunt optimist și încrezător".

În schimb, Alexander Medvedev a spus că Gazprom nu intenționează să își vândă participația de 10% pe care o deține la Novatek, al doilea mare producător de gaze naturale din Rusia. "Acesta este un activ de bază", a spus directorul general adjunct de la Gazprom.

România a achiziționat anul trecut de la Gazprom o cantitate de 1,48 miliarde metri cubi de gaze naturale, în creștere cu 740% comparativ cu 2015, conform datelor prezentate recent de Gazprom.

AGERPRES.RO