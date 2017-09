Gest EMOŢIONANT al văduvei lui Chester Bennington: a publicat ULTIMA fotografie a artistului înainte de a se SINUCIDE

Văduva lui Chester Bennington, Talinda, a publicat pe Twitter o fotografie a muzicianului, ultima înainte ca muzicianul să se sinucidă pe 20 iulie, cu scopul de a trage un semnal de alarmă în privinţa depresiei şi a sinuciderii, potrivit 20minutes.fr.

Înconjurat de familie şi fericit - aşa apare Chester Bennington în ultima fotografie făcută înainte de dispariţia sa.

Talinda Bennington a împărtăşit această imagine, alături de un mesaj emoţionant: "Era cu câteva zile înainte ca soţul meu să-şi pună capăt zilelor. Gândurile sinucigaşe sunt acolo, dar nu ştii niciodată", a scris ea pentru a sensibiliza în privinţa sinuciderii, care nu este adesea descoperită de apropiaţi.

This was days b4 my husband took his own life.Suicidal thoughts were there,but you'd. Never kmow. #fuckdepression pic.twitter.com/2IPXxXJxmT