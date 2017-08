Gheorghe Hagi ACUZĂ: „Se încearcă să se murdărească acest proiect al Academiei. O diversiune mai mare nu am văzut”

Gheorghe Hagi a vorbit, într-o conferință de presă, despre situația Academiei de Fotbal care îi poartă numele și a acuzat jocuri de interese care creează diversiuni.

Gică Hagi a explicat, astăzi, că Academia de Fotbal pe care a înființat-o nu nu are niciun fel de probleme financiare și nu riscă să intre în faliment. „Regele” a spus că proiectul va continua, cu sau fără parteneri.

„Se încearcă să se murdărească acest proiect al Academiei. Se spune că o desființez? O diversiune mai mare nu am văzut. Faliment? Păi, cum să fim noi în faliment, că la licență suntem primii la Federație. Am încercat să plătim salarii, taxe la stat, cum e normal. Să nu mai faceți o diversiune că aș părăsi proiectul, că vom da faliment, că suntem colaps la Academie. Dacă la mine e colaps, la ceilalți ce e ? La loturile naționale și la echipa mare cum e? Voi merge în continuare cu proiectul, singur sau cu partenerii pe care îi am. Cine vine la mine, bine, cine nu, asta e".





S-a terminat un ciclu, am ajuns să fim campioana României. Ceilalți nu au putut, iar noi nu puteam să ne dăm la o parte. Nu eram noi destinați să fim campioni, nu aveam nici buget, n-am declarat niciodată că vrem să fim campioni. E incredibil câtă răutate e în România. Sper să greșesc, dar se încearcă să se dărâme tot. E incredibil ce am realizat noi cu bani puțini. Am încercat să dăm un sens, să venim cu tineri, talente pentru viitor. România are nevoie de viitor pentru a ieși în lumea bună", a spus Hagi.

„Regele” a vorbit și despre perioada nefastă prin care trece FC Viitorul. „E fotbal, suntem oameni, e o perioadă mai grea. Nu suntem pregătiți de un challenge atât de mare precum cel european. Mergem în continuare să muncim, iar baza e Academia, care trebuie să producă jucători la nivel internațional. Vrem să mergem în continuare pe linia noastră, la Salzburg am băgat doi jucători născuți în 1999.”

Sursa: evz.ro