Ghiozdanul greu deformeaza coloana. Ce sa faci sa-ti protejezi copilul

Cresterea numarului de copii cu probleme la nivelul coloanei a fost un motiv de investigatii asupra cauzelor principale care duc la aparitia aceastei probleme, iar in topul listei se afla ghiozdanul greu pe care il duc in spate in fiecare zi.



Din cauza multiplelor reguli nerespectate legate de purtarea ghiozdanului apar deformitatile coloanei vertebrale, explica medicul ortoped Tarek Nazer, pentru Ziare.com.

Cele mai frecvente afectiuni intalnite la copii cu varsta intre 7-15 ani sunt scoliozele, deformarea coloanei in forma de S.





Coloana este impartita in colona cervicala, toracala, lombara, scarala si coccigiana, iar cele mai frecvente deformari apar la nivelul cloanei toraco-lombare. Din cauza greutatii crescute a ghiozdanului, a modului in care copiii poarta ghiozdanul sau chiar a ghiozdanului in sine, apar zone de suprasolicitare ce imping coloana vertebrala in directii gresite care conduc in timp la deformarea ei.

Umerii, soldurile si genunchii sunt articulatiile suprasolicitate atunci cand copilul cara ghiozdanul gresit sau acel ghiozdan depaseste greutate permisa pentru varsta si kg pe care le are, in acelasi timp poate fi afectata cresterea corecta a copilului.

Cat trebuie sa fie ghiozdanul de greu?

Studiile au aratat ca ghiozdanul nu ar trebui sa depaseasca 8-10% din greutatea copilui, trebuie carat corect pe ambii umeri si nu doar pe o parte. Este necesar ca acel ghiozdan sa respecte normale indicate de catre protectia sanatatii, sa aiba un spate captusit care se muleaza pe curbura spatelui si sa fie de dimensiuni potrivite in functie de varsta si de inaltime.

Este de preferat, atunci cand are un drum lung de parcurs, sa faca pauze si sa dea ghiozdanul jos dupa 10-15 minute de mers pentru a relaxa coloana si umerii. Trebuie sa acordam o atentie mare copiilor care sufera de probleme de coloana inainte de a incepe scoala si celor care sufera de scolioza, cifoza sau alte defromitatii ale coloanei. Ei sunt mult mai predispusi la avansarea afectiunii daca nu respecta regulile si indicatiile medicului ortoped.

Aspecte importante care conteaza atunci cand cumparam un ghiozdan:

- Materialul din care este confectionat ghiozdanul trebuie sa fie usor;

- Manerele ghiozdanului trebuie sa fie rezistente la incarcaturi;

- Curelele trebuie sa fie confectionate din material elastic, sa aiba o latime de cel putin 4 cm, captusite pentru a dispersa greutatea si sa permita ajustarea acestora dupa inaltimea copilului;

- Sa aiba o centura la brau.

Parintii trebuie sa intrebe copiii daca simt dureri la nivelul spatelui sau senzatii de amorteala la nivelul mainilor atunci cand se intorc de la scoala, pentru a exclude compresia arterelor si a nervilor catre cureluse.

Totusi nu trebuie sa uitam sa ii implicam pe copii in alegerea ghiozdanului (culoarea, desenul etc.), deoarece este important sa ii placa acel ghiozdan ca sa il poarte intr-un mod sanatos si nu sa incerce sa il poarte gresit ca sa ascunda desenul care nu ii place.