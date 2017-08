Gigi Becali riscă să se întoarcă în ÎNCHISOARE. Nou dosar penal, după denunţul unui jurnalist

Gigi Becali urmează să fie audiat după ce procurorii au înregistrat un dosar penal împotriva lui. Demersul vine după ce un jurnalist a depus o plângere penală de ameninţare împotriva finanţatorului FCSB, iar Becali are calitatea de făptuitor.

"Urmare a plângerii formulate de dumneavoastră, vă comunicăm faptul că s-a înregistrat dosarul penal împotriva făptuitorului Becali George, iar dosarul a fost înaintat la Secţia 2 Poliţie pentru a se efectua cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunilor prevăzute de art. 206, art. 368 şi 369 Cod Penal (ameninţare, instigare la ură rasială - n.r.)”, arată procurorii.



Jurnalistul a scris în plângere că Becali a lansat la adresa lui ameninţări cu violenţa fizică în timpul unei întâlniri cu mai mulţi ziarişti. "Cu ăştia nu se poate decât ca-n Rusia, da? Buf, buf, buf, ca să ştie de frică, că nu ştiu....Şi dacă tot o ţin aşa, s-ar putea să se rezolve problema altfel. Poate îi bate Dumnezeu de-i duce prin spitale, că altfel n-ai cum, n-ai cum s-o scoţi la capăt cu ei... Sau bătuţi, bătuţi, bătuţi până când... numai în spitale să stea. Aşa se poate rezolva, altfel n-avem cum! Trebuie terminaţi în ţara asta, trebuie terminaţi... Filmat şi pe ei, dar pe la urgenţă prin perfuzii... Nu mai sunt ăla, dar spun un lucru, altfel nu se poate rezolva cu ei", a spus Gigi Becali la întâlnirea respectivă.