Greşeli de sănătate pe care nu-ţi dai seama că le faci zilnic

Sunt unele obiceiuri care au fost integrate in oameni atat de mult timp incat s-ar putea ca nici sa nu realizeze ca sunt periculoase pentru sanatate. Indiferent ca este vorba de obiceiuri incostiente sau valori gresite ale societatii moderne, faptul ca oamenii nu le acoda prea multa atentie poate avea repercusiuni grave asupra sanatatii.

Iata cateva greseli de sanatate pe care nu-ti dai seama ca le faci zilnic. Constientizeaza-le si ai facut primul pas care iti va schimba viata in bine. Afla aici care sunt cauzele spirituale ale bolilor.

1. Nu bei suficienta apa

Cu totii am auzit despre beneficiilor consumului de apa, insa cati oameni beau suficiente de mult lichide? O hidratare corespunzatoare ajuta la energizarea musculaturii, revitalizeaza pielea si ajuta la scaderea in greutate. De asemenea, rinichii beneficiaza de pe urma unui consum normal de apa, iar tranzitul intestinal se va face mai usor. In general, cand bei mai multa apa te simti plin de energie si mai putin obosit.





2. Mentinerea tensiunii in muschi

Este usor sa treci cu vederea cand anxietatea se manifesta in muschi. Adesea oamenii sunt tensionati si raman asa ore in sir dupa o perioada stresanta. Dupa un timp, acest lucru duce la dureri de spate, dureri de cap si alte probleme de sanatate. In timpul zilei, acorda-ti un moment in care sa eliberezi toata aceasta tensiune. Roteste capul usor sau ridica umerii – sunt doua exercitii simple care pot fi facute oriunde.

3. Sa mananci mai multa carne decat legume

In ultimii ani, consumul de carne in tarile dezvoltate a crescut asa ca nu putini oameni mananca o portie sanatoasa de friptura alaturi de o lingura de legume. Carnea este un aliment acid asa ca a echilibra pH-ul din organism ar trebui sa consumi o cantitate egala sau chiar mai mare de produse alcaline precum fructele si legumele. In loc sa faci din carne ingredientul principal din mancarurile tale, incearca sa o privesti ca pe un aliment complementar. Sau, si mai bine, incearca ca o data pe saptamana, sa mananci macar o masa fara carne.