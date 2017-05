Guvernatorul BNM, Sergiu Cioclea, a vorbit pentru Euromoney despre realizările din sistemul bancar moldovenesc

Moldova a intrat din nou în atenția presei internaționale, care prezintă realizările ţării noastre din domeniul bancar drept o nouă istorie de succes. Guvernatorul Băncii Naţionale a Moldovei, Sergiu Cioclea, a oferit un amplu interviu portalului economic ”Euromoney” în care a explicat cum a reuşit ţara noastră să evite colapsul sistemului bancar.



Moldova este o țară răvășită chiar și după standardele din Europa de Est, dar la banca centrală, Sergiu Cioclea, fost finanțator al BNP Paribas, încearcă să aducă ordine în sectorul bancar al țării sale, scrie prestigioasa publicație Euromoney într-un amplu articol în care în prim-plan apare guvernatorul BNM Sergiu Cioclea și acțiunile sale pentru redresarea situației din sectorul bancar din Republica Moldova..

Printre acţiunile care au permis stabilizarea situaţiei din sectorul financiar, grav afectat de fraudă bancară, se numără creşterea transparenţei acţionarilor instituţiilor financiare din ţară, creşterea împuternicilor de supraveghere ale BNM, aprobarea standardelor europene pentru sectorul bancar. Printre rezultatele înregistrate într-un singur an se numără reducerea rateui inflaţiei de la aproape 14 la sută în 2015, la indicele record de 2,4% în 2016.





“Preluarea băncii centrale într-o fostă republică sovietică coruptă, cu un sector bancar abia funcționând, nu reprezintă un interes prea mare pentru experți. Dar Sergiu Cioclea este o excepție. Anul trecut, veteranul BNP Paribas s-a întors în orașul său, Chișinău, după mai bine de două decenii petrecute la Paris, pentru a conduce Banca Națională a Moldovei (BNM). Pentru un bancher respectabil a fost o decizie curajoasă. În acea perioadă, instituțiile Moldovei, și în special Banca Centrală, aveau o reputație groaznică, atât în țară cât și în străinătate, și în mare parte pe bună dreptate”, notează publicația.

În continuare, autorii fac o scurtă descriere a Republicii Moldova dar și a jafului din sistemul bancar de un miliard de dolari, aproximativ, adică 10% din PIB, fapt ce l-a costat funcția pe predecesorul lui Cioclea, Dorin Drăguțanu. Jaful bancar a scos lumea la proteste, iar situația în țară era dificilă, o mare parte din vină fiind pusă pe Banca Națională. Astfel că unii experți s-au mirat cum un expert ca Cioclea, școlit peste hotare și cu o carieră de succes a decis să se implice.

“Țara nu mergea în direcția cea bună și trebuia făcut ceva”, a explicat Cioclea. “De asemenea, am fost din ce în ce mai frustrat de toată percepția negativă a Republicii Moldova în mass-media internațională. Întotdeauna am vrut să mă întorc acasă la un moment dat în cariera mea și, profesional, a fost foarte interesant să am ocazia de a juca un rol în această situație”, a adăugat el.

Iar situația era într-adevăr dificilă – inflația ajunsese la aproape 14% din cauza devalorizării leului, care își pierduse peste o cincime din valoare față de euro, iar rata de bază aplicată de banca Națională era de aproape 20%.

„Neînfricat, Cioclea a început să rezolve energic sarcina herculeană din fața lui. Una din primele obiective a fost o strategie de asanare a sectorului bancar și de a permite celor trei bănci aflate sub supraveghere, care împreună reprezintă aproximativ două treimi din totalul activelor bancare din Moldova, să reia activitățile normale de creditare”, comentează Euromoney.

Publicația explică faptul că acest lucru a fost esențial nu numai pentru sănătatea economiei în ansamblu, ci și pentru a câștiga susținerea FMI, care a arătat clar faptul că orice sprijin financiar acordat Republicii Moldova ar fi condiționat de capacitatea factorilor de decizie de a prezenta un plan credibil de restructurare bancară.

”De când am început în calitate de guvernator anul trecut, am văzut o dorință foarte puternică a instituțiilor internaționale de a ajuta”, spune Cioclea.” Cu toate acestea, nivelul de neîncredere a fost, de asemenea, enorm, ceea ce a făcut ca obținerea sprijinului să fie mai dificilă “.

Astfel, deja în iulie, Republica Moldova obținea acordul FMI în privința unui suport de 179 de milioane de dolari. Trei luni mai târziu, a fost propusă o strategie detaliată de reformare a sistemului bancar.

Sergiu Cioclea subliniază, de asemenea că mai multe reforme cheie au fost deja inițiate înainte de decizia Comitetului Executiv al FMI din noiembrie 2016 (prin care a fost aprobat memorandumul cu Republica Moldova n.red), așa cum a fost remarcat în mod corespunzător de către oficialii fondului. Anunțând aprobarea, ei au comentat: “Acțiunile anterioare au pus sectorul financiar pe o bază mai puternică … oferind programului mai multe șanse de succes”.

De asemenea, după o creştere a ratei dobânzilor până la aproximativ 20 la sută, inclusiv din cauza devalorizării leului faţă de euro, în acest an, creditele sunt oferite cu dobânzi mai mici de 10%. Guvernatorul BNM spune că instituţia pe care o conduce se concentrează acum să creeze condiţii pentru impulsionarea activităţii de creditare, care este unul din motoarele creşterii economice. Referindu-se la transparenţa acţionarilor, Sergiu Cioclea a adus exemplul a două bănci mari, în care BNM a blocat importante pachete de acţiuni, obţinute ilegal.

Acestea au inclus trei aspecte-cheie ale legislației menite să prevină repetarea dezastrului din 2014. Primele două s-au referit la cauzele crizei prin îmbunătățirea monitorizării acordării de împrumuturi și prin creșterea responsabilității acționarilor și a managerilor băncilor, precum și prin introducerea de sancțiuni pentru nerespectarea obligațiilor. A treia a ținut de implementarea unui nou mecanism european de redresare și soluționare a situațiilor de criză.

În continuare, Euromony face o scurtă retrospectivă a acțiunile BNM legate de trei cele mai mari bănci din Republica Moldova care se confruntau cu probleme – Victoriabank, Moldova-Agroindbank și Moldindconbank. Publicația menționează intenția BNM de a atrage investitori străini în aceste bănci, dar arată că situația regională în acest sector nu este cea mai bună.

Dacă atragerea băncilor occidentale în Moldova este o problemă dificilă, Cioclea dorește, de asemenea, să sublinieze că nu este un remediu pentru problemele țării. “Vrem buni investitori străini, dar înțelegem, de asemenea, că trebuie să punem în aplicare reglementările care vor asigura băncilor și acționarilor lor motivația de a acționa în mod responsabil față de deponenți”, spune el.

Restabilirea încrederii în BNM, o instituție învinuită de mulți pentru problemele Moldovei, este crucială. După cum observă Cioclea: “Eficiența politicii noastre depinde foarte mult de credibilitatea băncii centrale”.

“Dacă mi-am pierdut convingerea că putem face ceea ce ne-am propus atunci nu aș fi aici, pentru că aș fi înșelat oamenii cu care am pornit în această călătorie”. În unele privințe, adaugă el, complexitatea sarcinii de a reconstrui sectorul bancar din Moldova este de fapt liniștitoare.

Sursa: Moldova.org