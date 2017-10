Simona Halep a declarat, luni, la sosirea în România că a primit un mesaj de la jucătoarea americană Seerena Williams, în care aceasta i-a scris cuvinte frumoase după ce a devenit pentru prima dată lider al ierarhiei WTA.



"Am primit câteva sute de mesaje şi vreau să mulţumesc tuturor pentru cuvintele frumoase. Am văzut multe poze de pe Twitter cu jucătoare care m-au felicitat şi m-am bucurat. Însă un mesaj pe Instagram, personal şi deosebit, a fost de la Serena, nu mă aşteptam. Ştiam că este o persoană deosebită şi specială. Mesajul ei chiar m-a bucurat enorm. Poate cel mai important mesaj pe care l-am primit şi mi-a scris cuvinte frumoase. Eu nu am avut curajul să o felicit atunci când a născut, aşa că am făcut-o acum şi pot să spun că nu este doar cea mai bună jucătoare din lume, este şi un om deosebit", a declarat Halep, la aeroportul Optopeni.

Fostă ocupantă a locului 1 WTA mult timp, Serena Williams a devenit mamă la 1 septembrie, când a dat naştere unei fetiţe, Alexis Olympia Ohanian. Williams era însărcinată când a câştigat Australian Open, la începutul acestui an. Ea va reveni în competiţii anul viitor.





Halep a precizat că următorul ei obiectiv este să câştige un turneu de Grand Slam şi să se menţină cât mai mult pe locul I WTA.

"Este o onoare să fiu astăzi aici, mi-aţi făcut ziua mai frumoasă cu această primire. Le mulţumesc tuturor celor care m-au susţinut şi familiei mele, care a crezut tot timpul că pot ajunge aici. Mă bucur că sunt acasă şi această zi va rămâne tot timpul în sufletul meu. Visul meu a devenit realitate şi mă bucur că acest lucru se întâmplă pentru noi, pentru români. Va rămâne în istorie această zi în care o româncă a devenit numărul unu mondial şi mă bucur că sunt eu acea persoană. E greu să definesc bucuria pe care am simţit-o, cadoul meu aş vrea să fie sănătate pentru a juca cât mai mulţi ani. Simt mereu susţinerea tuturor, chiar şi a celor care mă critică. Uneori sunt foarte bune şi le mulţumesc şi lor. Au fost mulţi ani de când am început tenisul, au fost multe greutăţi, multe sacrificii, dar când am ţinut acel număr unu în braţe am uitat tot. Acum vreau să câştig un turneu de Grand Slam şi să mă menţin cât mai mult timp pe locul 1. Nu cred că aş putea avea presiune mai mare decât am avut săptămâna trecută, dorinţa de a ajunge numărul unu a fost mult prea mare şi m-a copleşit în finală. Acum trebuie să mă şi bucur pentru cea ce am realizat", a afirmat sportiva.

Ea a adăugat că a realizat performanţa înregistrată atunci când a ţinut aranjamentul floral în forma cifrei "11", la festivitatea după meciul din semifinalele China Open.

"După ce am câştigat acel meci cu Ostapenko şi am ţinut în braţe numărul unu am realizat că sunt numărul 1. Nu a fost deloc uşor, presiunea a fost mereu şi am resimţit-o foarte tare. Mi-am dorit de fiecare dată când am jucat să devin numărul unu, prima dată a fost la Roland Garros, dar nu s-a întâmplat. Nu am renunţat, am crezut că se poate întâmpla şi am muncit mai mult pentru ca acest vis să devină realitate. Cred că va fi din ce în ce mai greu. Cred că vor fi momente mai grele, dar această zi mă va ajuta să ajung şi mai sus", a declarat Halep.

Ea a spus că Gheorghe Hagi este un model pentru ea, în viaţă şi în sport: "Sunt două sporturi diferite, fotbalul rămâne pe primul loc în România, dar mă bucur că se vorbeşte atât de frumos, pentru mine e un vis devenit realitate şi înseamnă enorm pentru mine. Gheorghe Hagi a fost modelul meu mereu, în viaţă şi în sport."

Halep a revenit, luni, în ţară cu o cursă a companiei Aeroflot. Aernoava a oprit în faţa Salonului Prezidenţial şi prima care a coborât a fost jucătoarea română, urmată de mama ei. La scara avionului a fost întâmpinată de preşedintele FRT, George Cosac şi de ministrul Tineretului şi Sportului, Marius Dunca, care i-au oferti buchete de flori şi un balon reprezentând cifra 1.

Simona Halep este pe locul I, atât în cel clasamentul WTA general, cât şi în cel care contează pentru Turneul Campioanelor. Halep a devenit oficial cea mai bună jucătoare din lume, după ce a învins-o, sâmbătă, cu scorul de 6-2, 6-4, pe letona Jelena Ostapenko, în semifinalele China Open. Halep este prima româncă lider mondial în tenis, al doilea român, după Ilie Năstase, care a fost numărul 1 ATP 40 de săptămâni, între 23 august 1973 şi 2 iunie 1974, şi a 25-a jucătoare care urcă pe cea mai înaltă treaptă a ierarhiei, de la introducerea clasamentului computerizat, în 1975.