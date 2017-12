HOROSCOP / 10 decembrie

Cuvântul de ordine pentru Raci ar trebui să fie prudența, nu riscul

Rac



Este foarte posibil ca astazi sa doriti sa riscati, dar astrele va sfatuiesc sa renuntati la aceste ganduri. Problema este ca nu veti tine cont de o serie de factori importanti. Poate nu detineti toate informatiile necesare sau ati calculat gresit variantele. De asemenea, nu este exclus ca vreo persoana din anturajul dumneavoastra sa va dezinformeze in mod intentionat. Prin urmare, cuvantul de ordine ar trebui sa fie astazi prudenta, nu riscul.

Leu



Astazi este acea zi cand initiativa dumneavoastra s-ar putea dovedi de rau augur. Pentru ca pot avea consecinte la care nu v-ati gandit nici o clipa. Mai bine ocupati-va de treburile obisnuite, contopiti-va cu mediul inconjurator si renuntati la ideea ce a incerca sa va impuneti cu orice pret punctul de vedere.





Fecioara

Veti fi nevoit, probabil, sa va declarati loialitatea la fiecare pas, sa zambiti si sa dati afirmativ din cap. Interesant este ca acordul dumneavoastra va avea un efect cu adevarat miraculos asupra celor din jur. Poate nu intotdeauna zambetul dumneavoastra va fi sincer astazi, iar cuvintele venite din suflet, in schimb beneficiul pe care il veti primi, in final, va fi cu adevarat fenomenal!

Balanta

Toate treburile care presupune respectarea unei ordini le veti rezolva fara probleme. Astazi aveti o placere deosebita sa asezati documentele la locul lor, sa faceti curat in calculator, aruncand ce nu va mai trebuie. Nu trebuie sa va opuneti acestei porniri! In ultima instanta, este ocazia sa realizati astazi ceea ce nu ati putea in alta zi.

Scorpion

Cei din jur vor dori astazi sa discute cele mai indraznete dintre propunerile dumneavoastra. De aceea, daca aveti idei pe care nu ati indraznit sa le divulgati pana acum, acum aveti ocazia. Nu, nu toate ideile dumneavoastra vor fi acceptate, dar exista sansa sa fie luate in seama.

Sagetator

Trebuia sa ascultati sfaturile celorlalti, chiar daca sunteti convins ca nu aveti nevoie de ele. Astrele va promit ca, astazi, cuvintele altora vor avea darul de a va apara de gresei sau va vor inspira, oferindu-va o idee care, in timp, va aduce rezultate excelente. Prin urmare, chiar daca unele dintre sfaturi vor veni din partea unor persoane in care nu aveti foarte mare incredere, trebuie sa le notati. In ultima instanta, rezultatul final conteaza!

Capricorn

Evitati prea multa sinceritate si nu spuneti in dreapta si in stanga ce ganditi, ce idei si planuri aveti. Nu veti gasi intelegerea pe care v-o doriti. In schimb, s-ar putea sa faceti rau cuiva. Spre exemplu, cineva va prelua ideea dumneavoastra, va face cateva schimbari, dar pana la urma tot dumneavoatra veti fi responsabil de rezultat. Cu alte cuvinte, pentru a evita neintelegeri si situatii confuze, penibile, incercati sa nu faceti pe desteptul.

Varsator

Nu incercati sa inventati roata sau bicicleta. Daca exista probleme, inainte de a propune varianta dumneavoastra, trebuie sa vedeti cum anume au procedat altii in astfel de situatii. Folosindu-va de ideile altora, veti economisi o gramada de timp si forte. Important este sa stiti unde gasiti informatia de care aveti nevoie la momentul potrivit.



Pesti

Trebuie sa va ganditi la consolidarea autoritatii dumneavoastra. Farmecul dumneavoastra va deschide drumul spre inimile multora, dar aceasta simpatie trebuie sa o consolidati cu fapte. Deci, trebuie sa lucrati la imagine.