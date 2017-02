Berbecii traiesc uneori din amintiri pe care le considera mult mai pretioase decat ceea ce le ofera prezentul.

Berbec – Horoscop 17 februarie 2017

Uneori traiesti din amintiri pe care le consideri mult mai pretioase decat ceea ce iti ofera prezentul, dar fiind atat de concentrat la ce frumoasa era viata ta candva, s-ar putea sa pierzi din vedere sanse excelente care apar chiar azi n calea ta. Da, trecutul tau e frumos, merita sa il folosesti ca pe o resursa de energie pozitiva, ca sa-ti aduci aminte cat de multe lucruri minunate ai invatat pana acum, dar de data aceasta inchide acel capitol si priveste atent la ceea ce ai chiar aici si acum la dispozitie. Prezentul e mult mai valoros si are pentru tine un dar de mare pret, asupra caruia merita sa-ti concentrezi toata atentia.





Taur Horoscop 17 februarie 2017

Numai de tine depinde sa restabilesti echilibrul intr-o situatie care nu ar face placere nimanui. In mana ta se afla leacul acestei situatii si vei descoperi ca orice problema are rezolvare daca adopti o atitudine optimista, tonica, pozitiva. Lupta cu starile depresive ale celor din jur, spune nu conditiilor impuse de altii, sari peste obstacole cu o atitudine de om liber, descatusat, care are in bagaj toate resursele necesare depasirii oricarui tip de blocaje. Nu exista porti inchise azi in calea ta, nu exista nu pot si nu exista abandon sau amanare. Spui un mare DA in fata provocarii inarmandu-te cu resurse uriase de se poate si astfel nimic nu te mai poate opri din avant!

Gemeni Horoscop 17 februarie 2017

Lumea apeleaza cu incredere la tine pentru ca ai reputatia de judecator impartial si corect, care intotdeauna da cele mai juste verdicte. Vei analiza la rece situatia de fata si iti vei exprima parerea cu argumente logice incontestabile. Asculti ambele povesti, si dintr-o tabara si dintr-alta, cu scopul de a extrage o concluzie care sa restabileasca ordinea. Nimeni nu te poate acuza ca tii cu vreuna din parti, pentru ca esti surd si orb la orice influenta din afara. Esti foarte sever cu oricine incearca sa te corupa!

Rac Horoscop 17 februarie 2017

Stai ce stai in umbra, dar si cand iesi in fata si iti exprimi punctul de vedere te remarci intr-o aura cu totul speciala, pentru ca emiti o idee stralucita ce merita ascultata de toata lumea cu respect. Poti fi primul in orice confruntare intelectuala, iar competitiile nu te sperie deloc pentru ca te simti bine pregatit si ai incredere in fortele proprii. Stapanirea de sine si siguranta ca ceea ce spui e de valoare te vor propulsa direct in frunte, iar meritele iti vor fi recunoscute pe deplin.

Leu Horoscop 17 februarie 2017

Lucrurile cele mai bune se petrec departe de casa sau vin de la distanta, ca atare indreapta-ti atentia spre alte orizonturi. Ori te bate gandul sa pleci la drum lung cu un scop foarte motivant, ori de departe vine acum catre tine o veste profitabila, care iti poate rezolva o serie de probleme. Pe de alta parte, drumurile sunt azi ceva mai costisitoare, fie ca investesti o suma mare in intretinerea masinii, fie ca trebuie sa cumperi un bilet scump pentru a ajunge la o destinatie mult visata. Poate primesti bani de peste hotare.

Fecioara Horoscop 17 februarie 2017

Esti tinut pe loc de atitudinea pesimista a celor care iti tin companie. Daca ei vad in jur doar ce-i mai rau si nu au nimic de care sa-si agate sperantele, e normal ca, empatic si impresionabil cum esti, sa aluneci si tu pe aceeasi panta descendenta. Mai bine iesi din astfel de medii, pentru ca prezenta lor nu-ti face bine, ci iti taie tot elanul pentru ce vroiai sa faci. Ei iti spun mereu ca nu se poate, ca nu e bine, ca nu va iesi nimic, si, pentru ca esti intr-o pasa emotionala hiper-sensibila la stimuli negativi, te pot trage si pe tine alaturi de ei, plangand unul pe umarul altuia.

Balanta Horoscop 17 februarie 2017

Valorile cele mai importante ale relatiei de iubire pe care o dezvolti graviteaza in jurul corectitudinii. Ca e vorba de fidelitate, de sinceritate sau ca e vorba de recunoasterea adevarului asa cum este el, vei vedea ca acestea fac cel mai bine relatiei tale sentimentale si o aseaza din start pe un teren mai sigur. Cat timp aveti incredere maxima unul in celalalt si nu apare nici un motiv de suspiciune, iubirea voastra creste etapa cu etapa spre ceva care sa va inspire amandurora securitate si durabilitate.

Scorpion Horoscop 17 februarie 2017

Ti se pare incorect ca cineva sa isi ofere serviciile insotite de o multime de conditii. Ceea ce are el de oferit ti se cuvine cumva, de aceea te deranjeaza faptul ca vine cu o lista intreaga de pretentii la tine. Mai bine incerci sa te descurci singur, pentru ca a apela la ajutorul cuiva stiind ca vine o zi cand el iti va cere dublu ceea ce ti-ar putea el oferi acum, nu ar fi deloc cea mai buna idee. Judeca atent daca merita sa accepti aceste conditii puse de celalalt doar pentru a obtine ceva ce oricum vei primi intr-o zi. Cu alte cuvinte, e posibil sa-ti revendici un drept, dar cineva poate interveni in favoarea ta contra unei… atentii. Nu i-o oferi, mai bine mergi pe caile legale, ca oricum vei obtine ce vrei.

Sagetator Horoscop 17 februarie 2017

Priveste cu maxima obiectivitate la tine, la cel care esti, cu bune si cu rele, si descopera-ti erorile. Nu esti intotdeauna cel mai corect, cel mai bun, cel mai curat, si trebuie sa recunosti de unul singur asta, inainte de a veni altcineva sa te descrie in cuvinte dezonorante. Daca te simti cu musca pe caciula pentru un gest cu care nu te mandresti, ai acum sansa de a privi lucid la faptele tale ca sa le repari de urgenta. Spune mersi ca nu apar deja sanctiunile, ci doar ti se da minunata sansa de a lipi ce oalele sparte, de a spala pata lasata, de a-ti recupera imaginea pe care o meriti. Grabeste-te, si accepta-ti propriile erori: fii deci cinstit cu tine insuti!

Capricorn Horoscop 17 februarie 2017

Poate chiar energia ta in exces e principalul inamic al planurilor tale, pentru ca nu o investesti in cele mai profitabile directii. In loc sa o valorifici spre proiecte de anvergura, in competitii importante pentru reputatia si pozitia ta, in lupta spre a te remarca inaintea altora si mai buni decat tine, s-ar putea s-o canalizezi spre nervozitate, cearta, razbunare. Controleaza-ti acest bagaj de energie care e mult peste puterile tale si tine cont de cei care te mai trag de maneca si-ti spun s-o lasi mai moale. Au dreptate acestia si se pare ca te cunosc foarte bine.

Varsator Horoscop 17 februarie 2017

Inarmeaza-te cu tot arsenalul tau de energie si de resurse, pentru ca esti pe cale sa intri intr-o adevarata competitie de idei si de forte pentru a obtine ceea ce iti doresti. Merita efortul, merita sa tragi tare, chiar si peste puterile tale, daca asa ti se pare, deoarece la final te asteapta rasplata maxima pentru tot ceea ce ai investit. Nu trebuie sa te temi nici de competitorii tai, nici de armele la care vor apela rivalii tai, pentru ca, de departe, tu ai un as excelent in maneca pe care vei sti sa-l scoti la lumina la momentul oportun pentru lovitura de gratie. Totul va iesi exact asa cum iti programezi tu in minte acum, deci materializeaza-ti gandurile!

Horoscop 17 februarie 2017 Pesti

Pentru ca in trecut ai mai avut loc un moment similar celui de acum, iti cam lipseste curajul sa mai incerci o data, ca nu cumva sa repeti aceeasi greseala de odinioara. In loc sa te temi sa actionezi, ar trebui sa arati ca ai invatat ceva din lectia de atunci si ca acum stii sa gestionezi mult mai bine problema. Nu teama e atitudinea cea mai potrivita in aceasta situatie, ci intelepciunea, semn ca ti-ai asumat erorile trecutului si stii mult mai bine cum sa actionezi. Ti se ofera o a doua sansa spre succes, dar trebuie sa ai curajul sa incerci!

