Horoscop 25 noiembrie 2017. Berbecii sunt acceptaţi într-un anturaj dorit de ceva vreme

Horoscop 25 noiembrie 2017. Taurii nu sunt prea optimişti în timp ce nativii zodiei Scorpion traversează o perioadă confuză din care vor scăpa doar dacă vor avea atenţie.

Berbec

Esti primit intr-un grup de persoane unde visai demult sa fii acceptat. O consideri o evolutie pentru tine, pentru ca esti convins ca asocierea cu acesti oameni te va propulsa pe un alt nivel al planurilor tale.





E ca si cum ai fi primit intr-un colectiv de elita, cu oameni pe care ii apreciezi si-i admiri, si de acum vei deveni unul de-al lor. Aveai ambitia de a fi admis aici (ca la o facultate) si iata ca apare sansa mult visata: n-o risipi!

Pregateste-ti intrarea cu surle si trambite, pentru ca ai si tu multe de dovedit, si daca tot ai fost primit, asuma-ti obligatiile care iti revin in acest nou mediu. E mai diferit, mai solicitant decat ce faceai inainte, dar si mai motivant!

Taur

Simti ca lumea asteapta (prea) mult de la tine, dar nu esti in cea mai buna forma pentru a le si oferi ceea ce pretind. Nu esti intr-o pasa prea optimista si nu ai incredere in tine, ceea ce te face sa preferi sa stai in umbra, ca sa nu-i dezamagesti pe cei care au asteptari atat de mari de la tine.

Altadata pretentiile lor te-ar fi ambitionat mai tare, te-ar fi impins mai sus pe calea ta, dar azi te retragi si taci, sperand sa nu te observe nimeni.

Nu e atitudinea cea mai buna: mai bine te-ai privi prin ochii celor care te apreciaza si atunci te-ai ambitiona din nou, pentru ca poti ceea ce vor ceilalti de la tine. Nu e o dorinta imposibila!

Gemeni

Ai multe detalii la dispozitie si nu stii cum sa le aranjezi ca sa aiba toate laolalta un inteles. Par complet diferite unele de altele, parca s-ar bate cap in cap sau fac parte din domenii total diferite, dar nu te grabi sa elimini niciunul.

Mai ai nevoie sa acumulezi cateva informatii si vei vedea ca vor incepe sa se lege perfect. Chiar si chestiuni ce par diametral opuse se vor uni la un moment dat intr-un sens comun, semn ca nimic din ceea ce stii, ceea ce afli sau primesti nu e intamplator.

Vei sti sa le concentrezi pe toate in aceeasi directie favorabila reusitei, dar inca mai trebuie sa intelegi unele aspecte. Ai rabdare, se va clarifica situatia!

Rac

Trezeste-te din vis, pentru ca s-ar putea sa fii captiv intr-o iluzie si, daca nu deschizi ochii acum, vei alimenta mai departe un plan imposibil.

Fii atent la semnalele care vin de pretutindeni ca lucrurile nu sunt chiar asa cum le vezi, pentru ca ti-ai inventat singur un scenariu in care ai inceput sa crezi, de parca ar reprezenta realitatea, ceea ce nu e adevarat.

Ai fost indus in eroare de un miraj, ai fost prins in mreje de o persoana care te-a manipulat si a stiut sa te influenteze in directia pe care o dorea, dar azi suna clopotelul si bula de sapun in care ai plutit o vreme se sparge. Revii cu picioarele pe pamant si incepi sa te dezmeticesti din ratacire.

Leu

Relatia sentimentala cunoaste o schimbare de registru, de parca ati trece amandoi la un alt nivel. Ori relatia voastra cunoaste acum o evolutie, semn ca va cunoasteti deja mai bine si v-ati maturizat unul langa altul, ori se cere o schimbare radicala de atitudine unul fata de altul.

Orice se poate intampla sub imperiul schimbarii: schimbi tonul in relatia cu cel drag, schimbati amandoi modul de a va comporta, sau, cine stie, schimbi chiar partenerul.

La urma urmei, o astfel de modificare de sens aduce ceva mai bun, deci nu te crampona de lucrurile cu care esti obisnuit: e vremea noului in inima ta. Nu te teme de schimbare!

Fecioara

Mare atentie la informatia pe care o primesti astazi, pentru ca nu este suficient verificata! N-ar fi rau sa ai mai multe surse de documentare inainte de a te decide asupra unei singure solutii, pentru ca stirea care ajunge la urechile tale contine o nota de neadevar care, mai devreme sau mai tarziu, isi va da arama pe fata.

Nu crede chiar orice, nici daca inspira incredere la prima vedere, pentru ca s-a infiltrat in preajma ta o persoana care emite pareri eronate si rau intentionate pentru a-si asigura lui suprematia.

Tu il crezi si pornesti pe calea pe care ti-o arata ca, mai apoi, sa pierzi timp pretios ca sa repari greseala.

Balanta

Apare soarele pe strada ta pentru ca treci prin evenimente care te fac sa canti de fericire! Poate dragostea este sursa fericirii tale sau o decizie pe care ai luat-o candva si care isi arata, finalmente, roadele pozitive.

Simti nevoia sa impartasesti cu altii lucrurile frumoase din viata ta, de aceea vei sta mai toata ziua de vorba cu cei dragi pentru a le povesti ce lucruri minunate ti se intampla.

Optimismul care te copleseste acum poate da startul unor etape din ce in ce mai bune in preocuparile tale actuale, deci capul sus si zambeste! Va fi si mai bine!

Scorpion

Ceva iti spune ca, in spatele unor aparente, s-ar mai afla si altceva, de aceea ar fi bine sa amani marile decizii pe altadata, ca sa te informezi mai bine.

S-ar putea sa apara de undeva o informatie contradictorie care sa dea peste cap toate ideile anterioare, de aceea cel mai bine ar fi ori sa ceri detalii din mai multe surse, ca sa te convingi ca toate converg in aceeasi directie si nu se bat cap in cap, ori sa ai si un plan de rezerva oricand la indemana.

Daca ai luat acum o decizie, s-ar putea sa descoperi, mai tarziu, ca exista si alta, poate si mai buna, deci ce-ar fi sa nu pui punct final inca?

Sagetator

Te macina tot felul de dubii cu privire la sensul in care evoluezi, dar preferi sa nu le faci, deocamdata, cunoscute.

Mai bine ai spune clar ca nu crezi in directia spre care te indrepti, deoarece intuitia te trage de maneca. Trezeste-te si ai curajul sa te opui daca tot simti ceva ca te trage inapoi, e posibil sa nu fie, cu adevarat, calea cea mai buna pentru ceea ce ti-ai propus si, daca nu iei masuri acum, sub influenta suspiciunii care te incearca, vei pierde timp si energie inutil pentru roade mult sub asteptari.

Mai bine ia o pauza si analizeaza din nou datele problemei, pentru ca nu are rost nici sa taci, nici sa treci peste ele ca si cum totul ar fi in regula.

Capricorn

Chiar daca planurile la care iti aduceai cu mult sarg contributia par sa fi incetinit, iti convine acest ritm, pentru ca iti permite sa te concentrezi mult mai bine la ce ai de facut. Daca ai fi zorit de la spate de termene limita sau alte conditii stresante, nu ai fi dat randament, deci bucura-te ca nu e nimic care sa te impinga de la spate sa te misti mai iute. Ia-o incet si nu sari peste etape, pentru ca fiecare detaliu conteaza la reusita finala. Poate cineva iti cere sa nu te mai grabesti, pentru ca – stii si tu – graba strica treaba, si fie ca-ti place, fie ca nu, trebuie sa te supui modului de inaintare impus de un superior. Asculta-l, stie ce spune!

Varsator

Exagerezi cu ideile fixe de care nu mai poti scapa, desi ai alaturi de tine oameni care iti prezinta si alte pareri, si alte solutii, dar tu nu si nu: te tii doar de ale tale cu incapatanare.

Oricat de mult ai crede in principiile dupa care iti ghidezi viata, ar trebui sa fii mai atent si la alte opinii, pentru ca toata viata e o scoala, la urma urmei. Fii deschis la dialog, asculta parerile altora, chiar daca par diametral opuse celor in care crezi, si nu respinge schimbul de idei.

Ai alaturi de tine niste oameni care au multe de spus, dar daca tu blochezi poarta spre o comunicare eficienta si amiabila, cum ai vrea sa afli ce au sa-ti transmita?

Pesti

Priveste la cei din jur care au ajuns la un nivel catre care tu inca te chinui sa urci si ia-i pe acestia ca exemplu de reusita. Daca ei au ajuns acolo, inseamna ca nu este un drum imposibil, ci poti si tu, dar inainte de a ajunge la varf, e nevoie de o atitudine noua, care, momentan, iti lipseste.

Aceasta ar implica mai multa incredere in fortele proprii si mai ales in rezultatele finale, dar si un dram de infatuare!

Prea iti gasesti defecte la tot pasul si, in acest caz, nu trebuie sa-ti vezi doar punctele slabe, ci sa scoti mai mult in valoare atuurile cu care esti inzestrat din plin!