Horoscop 28 august 2017. Ce zodii au o zi splendidă azi

Astrologii au tras semnalul de alarmă. Suntem deja în „LUNA FANTOMELOR”: „Spiritele nu-și găsesc locul”

Berbec

Nimeni nu se indoieste de ce parinte minunat esti tu, de ce gazda perfecta esti pentru cei care iti calca pragul sau ce talent fantastic ai prin bucatarie, dar azi pur si simplu debordezi de inspiratie in aceste domenii! Te concentrezi doar asupra dorintelor celorlalti cu inima deschisa, uitand complet de tine, dar o faci cu o bucurie care nu arata nici a supunere, nici a sacrificiu, ci o faci din placere, pentru ca vrei. Dai si camasa de pe tine pentru bucuria cuiva drag pe care-l ai alaturi, pentru ca tu iti extragi fericirea de fapt din multumirea deplina a celuilalt. Daca el se simte bine, tu esti in al noualea cer, de aceea tot dai si dai si dai… nu te mai opresti din generozitate!





Taur

Oricat de suparat ai fi pe cineva care te-a ranit, azi esti coplesit de dorinta de a trece totul cu vederea si a va mai acorda unul altuia o sansa. O veche iubire poate reinvia, o prietenie pierduta poate continua, o situatie care te-a jignit ar putea fi reparata cu succes, dar totul vine din capacitatea ta de a lasa inima sa dicteze tonul. Ego-ul tau ti-ar putea spune ca nu lasi garda jos, sa fii tare si sa arati celuilalt ca nu se poate juca asa cu tine, dar inima ta, chiar si asa slaba si fragila cum e ea, tanjeste dupa impacare! Ofera-ti aceasta sansa de ierta si de a cere iertare, pentru ca nu-ti place, recunoaste, aceasta situatie!

Gemeni

Oamenii nu pot fi intotdeauna pe aceeasi lungime de unda cu tine, dar inainte de a-i cataloga drept inamici, gandeste-te de doua ori daca nu cumva piedicile lor au, totusi, un rost! S-ar putea sa vada lucrurile din alt unghi decat o faci tu si sa te traga la maneca la timp, inainte de a face o greseala. Oricat de incapatanat ai fi, incearca sa asculti ceea ce iti spun ceilalti, mai ales daca aduc si argumente logice suficient de puternice. Nu ai cum sa le stii tu chiar pe toate, deci nu strica sa mai asculti din cand in cand si opiniile altora, chiar daca sunt complet diferite de cele proprii.

Rac

Simtul artistic devine unul din criteriile care te ghideaza sa faci unele schimbari in viata ta. Ca e doar o schimbare de decor sau de atmosfera, adaugand un plus de frumusete spatiului in care te afli, sau pornesti pe o cale ce implica talent creator, esti pregatit sa deschizi acest drum cu bucurie, pentru ca e ca o dorinta implinita pentru tine. Poate visai sa-ti folosesti mai mult talentele cu care esti inzestrat, dar, prins intr-un angrenaj material, ai considerat ca arta nu te poate hrani, dar daca acest vis a ramas in inima ta ca o samanta care nu a dat roade, poate ar fi momentul s-o lasi sa incolteasca. Nici nu stii ce surprize iti poate oferi de acum inainte. Simti nevoia sa desenezi, sa pictezi, sa creezi? Da-i drumul!

Leu

Unii se joaca prea mult cu emotiile tale, dar nu trebuie sa te superi! Asa e firea lor, mai jucausa, mai distrata, fara sa-si dea seama cat de serios privesti tu chestiunile de suflet. Tu nu te joci nici cu iubirea, nici cu declaratiile de dragoste, nici cu gesturile de prietenie, pentru ca nu ai vrea sa fie gresit interpretate. Cand promiti ceva cuiva drag, tu chiar te tii de cuvant, dar altii uita sa-si duca la indeplinite promisiunile. Incearca sa privesti cu umor atitudinea lor, nu pune la suflet vorbele frumoase si lingusitoare si nici nu crede tot ce auzi, chiar daca iti face placere.

Fecioara

Esti nostalgic si iti aduci aminte de vremuri de demult, poate de pe vremea copilariei tale sau de cand erau copii tai mai mici. Poate ai ocazia de a trece prin locuri de care esti atasat emotional, de care te leaga amintiri intense si pe care le credeai demult uitate, dar iata ca ele mai au si astazi efecte dintre cele mai profunde. Ceva important din trecut revine acum in actualitate dandu-ti linistea peste cap, pentru ca nici tu nu stii clar ce este: fericire sau regret? Poate retraiesti aceleasi emotii de atunci!

Balanta

Discuti cu familia despre planurile de viitor si iti place sa le iei pe toate la bani marunti ca sa descoperi pe ce resurse te poti baza. Fiecare isi aduce contributia cumva, mai pune cate o caramida oricat de mica la atingerea acelui scop. Sunt toate sansele sa se aseze lucrurile exact asa cum doreai, deci, intr-un limbaj mai comun, iti ies pasientele de minune! Poate nici tie nu-ti vine a crede sa vezi ca toate elementele isi gasesc exact locul cel mai potrivit, ca si cum ar face parte dintr-un plan divin clar stabilit acolo sus pentru tine. Exista o sincronicitate perfecta, o poti numi soarta, o poti numi coincidenta, dar intervine la tanc pentru ca tu sa-ti vezi dorinta implinita.

Scorpion

Nu te multumi cu nivelul la care ai ajuns, chiar daca pare, in acest moment, maximum la care puteai visa! Mai ai potential, se poate si mai bine de atat, deci mai cauta un nivel superior celui de fata. Tinteste si mai sus, nu te opri din urcus, pentru ca planul la care ai ajuns acum si de care esti mandru e de fapt punctul de start spre ceva si mai sus, si mai bun, si mai provocator, de care esti perfect capabil! Ai nevoie de stimulente doar, si acestea vin de pretutindeni, de la oamenii care te apreciaza si care au incredere in puterile tale. Cand ei sunt atat de generosi in laude, ii crezi si, de dragul lor prinzi curaj sa treci la etajul urmator, orice ar cere acesta!

Săgetător

Iti sunt recunoscute talentele in domeniul comunicarii, dar azi poti excela in tot ce este legat de scris. Nimeni nu te intrece cand te asezi la computer si scrii rapid texte din orice domeniu, dar azi parca ti se sufla in casca ce sa scrii! E o inspiratie divina care nici tu nu stii de ce este alimentata, dar cuvintele vin cu o usurinta incredibila. Ai putea avea succes maxim daca munca ta implica acest gen de comunicare, deci pune mana si scrie acel mesaj care te poate pune mai bine in valoare. De exemplu o lucrare scrisa sau publicata prin care te remarci in fata lumii, sau pur si simplu depui undeva o cerere scrisa care se va solutiona mult mai repede, semn ca ai turnat in acele cuvinte un dram de noroc. Foloseste acest talent!

Capricorn

Nu incerca sa le faci pe toate singur, ci apeleaza de fiecare data la cei pregatiti special pentru a interveni in diversele situatii cu care te confrunti. S-au inventat atatea meserii la ai caror reprezentanti poti apela la nevoie, fara sa incerci tu sa le faci pe toate, mai ales daca nu ai cunostinte solide in domeniu. Profita de experienta celor care cu asta se ocupa zi de zi, fara sa incerci sa-i inlocuiesti cu propriile tale experimente. Nu le stii chiar pe toate, deci cheama expertii sa-ti rezolve problema mult mai repede si mai bine.

Varsator

Fii ferm pe pozitie si fii pregatit sa spui cat se poate de sigur pe tine: start! Da, esti in fata unui nou inceput, a unei noi etape din viata ta, si se presupune ca ai acumulat pana acum experienta si cunostintele necesare pentru a face o alegere de bun augur. Esti constient ca sunt si altii in preajma ta care asteapta aceasta decizie sau care depind de ea, tocmai de aceea nu ai voie sa gresesti, sa te indoiesti, sa te razgandesti. Ai ales ceva? Perfect, tine-te de asta si du-o pana la capat. E doar un inceput de aventura, nu te astepta la rezultate imediate, dar important e cum iei startul: increzator, sigur, informat, dornic de schimbare!

Pesti

Incearca sa te adaptezi in orice mediu, fara a o tine doar pe a ta cu incapatanare. Daca te afli printre copii, coboara-te la nivelul lor. Daca esti printre batrani, ridica-le moralul. Ai aceasta capacitate de a te plia perfect dupa anturaj, astfel incat vei trece drept unul de-al lor cu usurinta. Ziua va fi perfecta daca reusesti sa le faci pe toate cu placere, cu veselie, cu un dram de detasare si de superficialitate, aducandu-ti aminte de lucrurile frumoase ale vietii. Mai lasa seriozitatea deoparte!

Horoscop 28 august 2017 oferit de Acvaria.