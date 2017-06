ÎNCOTRO? Minorii cumpără în continuare alcool

Guvernul Republicii Moldova a susținut recent o inițiativă legislativă, privind interzicerea vânzării produselor alcoolice persoanelor sub 21 de ani. În acest mod, propunerea din partea deputaților PSRM are scopul de a reduce consumul de alcool în rândul tinerilor și de a diminua consecințele negative ale acestuia. Cât de efectivă ar putea fi această lege și dacă se respectă legile aflate în vigoare, aflăm din materialul ce urmează.

Potrivit unui raport elaborat de Organizaţia Mondială a Sănătăţii, publicat în luna februarie, Republica Moldova, deși a coborât câteva poziții în comparație cu anii trecuți, se afla pe locul trei în topul țărilor după consumul de alcool pe cap de locuitor în 2016. Cercetările arată că, în medie, un moldovean consumă 15,9 litri de alcool pur pe an, spre deosebire de Europa, unde limita oscilează în jurul cifrei 12. Limita zilnică maximă de consum de alcool (20-40 g) este depășită de circa 73 la sută de bărbați și 66 la sută de femei. Unul din cinci bărbați mor din cauza alcoolului. Din această cauză, în prezent sunt înregistrate peste 46813 persoane afectate de alcoolism cronic, dintre care 7200 sunt femei.

Totuși, dincolo de statistici, situația pare a fi scăpată de sub control. Potrivit datelor Inspectoratului General al Poliției, cinci din infracțiunile zilnice din Republica Moldova sunt comise în stare de ebrietate, iar fiecare a patra persoană reținută nu este trează. Dintre aceștia, 115 persoane sunt tineri cu vârsta cuprinsă între 18-24 ani, iar mai mult de jumătate din decesele tinerilor sunt cele în care intervine alcoolul. „Orice medic normal susține majorarea vârstei care permite procurarea alcoolului. Avem o mulțime de oameni care sunt intrați în comă alcoolică și deseori întâlnim și tineri printre ei. O persoană de 18 ani încă nu e capabil să ia o decizie echilibrată, să bea sau nu, deoarece nici nu se gândește la consecințe”, a spus Nicolae Baculea, medic-anesteziolog la Institutul Mamei și Copilului. Astfel se explică necesitatea ridicării limitei de vârstă la 21 de ani, care ar promova sănătatea tinerei generații și ar putea proteja societatea de alcoolizarea timpurie.





Reporterii TIMPUL au decis să inițiez o mică investigație, pentru a verifica în ce măsură sunt respectate și aplicate în practică legile privind vânzarea de alcool. Așadar, în noaptea de 29 pe 30 mai, am vizitat mai multe puncte de comercializare a produselor alcoolice printre care supermarket-urile Linella, Green Hills, Nr. 1, câteva gherete din curți, benzinăriile Lukoil și Petrom, toate aflate în sectorul Râșcani a Capitalei. Reamintim că vânzarea alcoolului după ora 22:00 este interzisă prin legea nr. 1100 din 30.06.2000 cu privire la fabricarea şi circulaţia alcoolului etilic şi a producţiei alcoolice, capitolul 2, articolul 30.



Alcoolul este cumpărat de cei „adulți”

În toate magazinele am putut găsi anunțuri, care informează cumpărătorii despre regulile de cumpărare a produselor alcoolice, însă în textul acestora se precizează cu litere mari, că berea și vinul pot fi procurate și după ora-limită, deoarece nu sunt considerate băuturi tari. Acest fapt explică cozile lungi de tineri, de la mic la mare, cu mâinile pline de sticle. O bătrână de alături a exclamat încet: „Nerușinații!”. Într-adevăr, după ce am ieșit din magazin și i-am întrebat ce vârste aveau, mai puțin de jumătate mi-a răspuns că au 17 ani, iar cei mai mari - 18-19. În această afacere există și o schemă: alcoolul este cumpărat de cei „adulți”, însă băut de absolvenții acestui an, astfel legea nefiind încălcată. Deși am cumpărat două sticle de vin și mai multe de bere, niciodată nu mi s-a cerut să prezint buletinul de identitate. Vânzătorii mă credeau pe cuvânt, când le spundeam că am 18 ani proaspăt împliniți.

De altfel, așa spuneau toți tinerii pe care i-am întâlnit în acea seară.

Spre fericire, în nici unul dintre magazinele vizitate nu mi s-a vândut vodcă sau coniac. Vânzătorii au fost atât de amabili să-mi explice că „nu se poate” sau că „deja am avut destule probleme, nu ne mai trebuie”. Programa de scanare a produselor pur și simplu nu le permite să facă acest lucru.



„Nu am vrut să-ți dau cec”

Însă Moldova nu e fără oameni ingenioși. Într-o „alimentară” de pe bd. Moscova 16, mi s-a vândut o sticla de vin spumant cu 50 de lei, menționând în cec „apă”, după ce am rugat-o de câteva ori ca acesta să fie tipărit. „Nu am vrut să-ți dau bonul, că la noi nu se poate cumpăra alcool după zece. O să o primesc peste cap apoi. Uite, dacă luai bere sau vin era altă treabă, dar așa... Îți scriu că-i apă și mai ia și o pungă neagră, nu cumva să te vadă cineva cu sticla afară”. Istoria cu „punga neagră” s-a repetat într-o gheretă din aceeași curte, la doar câțiva metri depărtare. O sticlă mică de vodcă mi-a fost vândută, iar vânzătoarea a refuzat categoric să-mi elibereze cecul și a insistat ca sticla să fie ascunsă.

Dimineața următoare, o locatară a blocului din apropierea căruia am cumpărat alcoolul, Mariana, mamă a doi copii, mi-a relatat că se întâmplă des ca în curte să se strângă consumatorii de alcool. „Nu știu ce fac ei acolo, se bat, se prostesc, dar strigătele uneori sunt foarte puternice, și, apropo, deseori sunt tineri. Ei cumpără alcool de aici de undeva și apoi aruncă sticlele pe străzi. Se potolesc repede, dar mă tem să ies cu copilul seara”, a spus femeia.

În prezent, amenzile pentru comercializarea produselor alcoolice, sunt în valoare de la 1600 la 2400 lei pentru persoanele fizice. Cu cât mai departe de drumurile principale se află magazinul, cu atât este mai mare probabilitatea ca alcoolul să fie vândut ilegal. Ce-i drept, de vină sunt și cumpărătorii care-i împing pe comercianți „la păcate”. Ghenadie Țurcanu, coordonator de programe la Centrul pentru Politici și Analize în Sănătate consideră că propunerea de majorare a vârstei-limită pentru comercializarea alcoolului până la vârsta de 21 de ani este argumentată din mai multe considerente. „Publicitatea și promovarea alcoolului are impact nu numai asupra adulților, dar și asupra adolescenților. Astfel o persoană de 16-17 sau 18 ani este afectată de publicitatea și promovarea alcoolului. Persoanele care au împlinit vârsta de 21 de ani conștientizează mai bine riscurile consumului de alcool, existând studii științifice care demonstrează acest lucru. De asemenea, este mai dificil pentru vânzător să facă diferență dintre o persoană care a împlinit sau nu vârsta de 18 ani, cu o persoană de 21 de ani, iar densitatea înaltă a unităților care comercializează producție alcoolică, face ca aceasta să fie accesibilă la orice pas”, a spus expertul.

Dacă va fi aprobată în Parlament, noua lege va majora vârsta-limită de procurare a băuturilor alcoolice până la 21 de ani, însă nici aceasta nu va putea schimba mentalitatea societății, măcinată de grijile cotidiene.



Diana Popa, stagiară