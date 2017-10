Indicii clare că ai avut o viaţă anterioară. Explicaţiile cutremurătoare ale specialiştilor

Se spune că, dacă nu ţi-ai îndeplinit scopul într-o viaţă, te vei reîncarna de atâtea ori, până când îţi vei descoperi şi vei reuşi să-ţi duci la îndeplinire menirea.

Cei care cred în reîncarnare susţin că există câteva indicii care-ţi pot sugera că ai avut vieţi anterioare.

Experienţele déjà vu





Poate unele din cele mai dese trăiri cu nuanţe paranormale care ne indică existenţa unei vieţi anterioare sunt déjà-vu-urile. Experienţele deja-vu, care ne iau prin surprinde, total neaşteptate, ne dau senzaţia că am mai trăit acel sentiment, am mai făcut acel gest, am mai cunoscut pe acel cineva teoretic nou pentru noi cândva în trecut. Psihologul Arthur Funkhouser a clasificat experienţele déjà-vu în 3 categorii: déjà vécu – adică o experienţă pe care am trăit-o cândva într-o viaţă anterioară, déjà senti – un sentiment pe care l-am simţit într-o viaţă anterioară şi déjà visité – un loc pe care care simţim că-l cunoaştem bine, care ne este familiar, deşi teoretic n-am mai trecut pe acolo în existenţa noastră curentă.

Fobiile

Nici măcar experţii în psihiatrie nu pot găsi cauza exactă a fobiilor, un motiv semi-plauzibil pentru existenţa lor fiind faptul că frica exagerată de şerpi, înălţimi sau păianjeni (de exemplu) face parte din psihicul uman ca parte a instinctului nostru de supravieţuire. Însă unele persoane suferă de fobii foarte greu explicabile: cum să-ţi fie teamă de apă, de cifre, de oglinzi, de anumite culori sau de fluturi? Acestea nu prezintă vreun pericol direct asupra omului. Cele mai bizare fobii sunt, deseori, atribuite unor experienţe traumatizante din vieţile noastre trecute, scrie girly.ro.

Afinitatea pentru o cultură străină

Deşi nu le cere nici jobul, nici educaţia academică, anumite persoane sunt fascinate într-un mod inexplicabil de culturi străine. Spre exemplu, ce treabă are un funcţionar la bancă cu limba sanscrită sau cu mitologia greacă? Mai mult, aceste persoane au şi o senzaţie bizară de familiaritate atunci când intră în contact cu orice element al acelei culturi străine de care se simt puternic atraşi. Iată un alt semn că acestea au avut o viaţă anterioară şi au făcut parte chiar din cultură respectivă.