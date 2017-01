Îngrijirea albinelor în perioadele geroase

Familiile de albine rămân, de obicei, afară, în aer liber dar uneori se aplcă iernarea în cojoc sau, foarte rar, stupii se mută în adăposturi special amenajate pentru ei, scrie agro-tv.ro.

Pentru a trece cu bine de iarnă e important ca stupii să fie amplasaţi în zone fără vânturi puternice şi să fie protejaţi cu materiale izolatoare, mai ales în zilele foarte reci, ca aceasta.

În cazul zonelor cu vânt puternic, se poate apela la iernarea în cojoc, adică la protejarea cu materiale izolatoare a stupilor.





În vederea iernarii, familiile de albine se aseaza la o distanta de 10-15 centimetri una de alta, pe suporti, la o înălţime de 15-30 centimetri de sol, pe care s-a asternut un strat subtire de paie. Stupii se impacheteaza din toate partile cu paie formându-se în acest fel un strat izolator. Paiele de deasupra stupilor se acoperă cu carton asfaltat.

Şi în faţa urdinişului se aşează stuf, papură sau coceni pentru a împiedica intrarea frigului în stup.

Foarte rar, apicultorii apelează la iernarea în adăposturi. Aceasta este soluţia de salvare a familiilor slabe, mai bolnăvicioase şi este aplicată rar în cazul celor sănătoase.

Stările anormale din familiile de albine în timpul iernii se stabilesc fara a deschide stupii prin ascultarea lor pentru aprecierea intensitatii zumzetului produs de albine si dupa cantitatea si starea albinelor moarte gasite pe fundul stupilor.

Ascultarea familiilor se face apropiind urechea de urdinis, lipind-o de peretele din fata al stupului sau folosind un tub de cauciuc cu diametrul de 1cm si lungime de 1 m, care se introduce cu unul din capetele in interiorul stupului prin urdinis, iar celalalt capat se apropie de ureche.

Zumzetul foarte slab asemanator fosnetului frunzelor uscate arată că familiile de albine nu au suficientă hrană. Completarea rezervelor de hrana se realizeaza cu miere in faguri sau cu zahar. Asfel, in cazul existentei unor rezerve de miere in faguri, acestia se aseaza langa ghemul de iernare de o parte si de alta a acestuia. In lipsa fagurilor cu miere se administreaza familiilor lipsite de hrana pasta de zahar cu miere, preparata din patru parti zahar pudra si o parte miere lichefiata, care se toarna peste zaharul pudra si se framanta pana la consistenta aluatului. Pasta de zahar cu miere se administreaza sub forma de turte invelite in tifon sau hartie perforata care se aseaza deasupra ramelor din ghemul de iernare.

Zumzetul puternic si existenta pe fundul stupilor sau al urdinisului a albinelor moarte cu abdomen umflat ne indica ca albinele sunt pe cale de a se imbolnavi de diaree din cauza proviziilor de o calitate necorespunzatoare (miere de mana) sau a consumului exagerat de hrana. In asemenea cazuri se recomanda sa se asigure conditii pentru executarea zborurilor de curatire pentru ca albinele sa-si goleasca intestinul gros supraincarcat. Asemenea zboruri de curatire se executa in aer liber in orice zi insorita si calduroasa din timpul iernii. In cazul in care zborul de curatire nu se poate efectua afara din cauza temperaturilor scazute se recurge la zborul de curatire in camera, potrivit gazetadeagricultură.

Bazaitul puternic si nelinistit al albinelor precum si prezenta pe foaia de control a albinelor roase, fara capete si a excrementelor de soarece arata ca acestia au patruns in stup unde consuma proviziiile de miere si pastura, degradeaza fagurii si nelinistesc albinele producand imbolnavirea lor de diaree. Pentru a inlatura soarecii stupul se deschide, se desface cuibul, se omoara soarecii, inlaturandu-se neajunsurile produse de acestia.

Excesul de umiditate creaza o stare de disconfort si se observa prin prezenta pe foaia de control a albinelor mucegaite. In acest caz fagurii mucegaiesc, mierea se subtiaza si se altereaza, provocand imbolnavirea albinelor de diaree. Acest lucru se poate inlatura prin mutarea familiilor pe un loc insorit din vatra stupinei.

Cand la controlul familiilor de albine se constata un zumzet prelungit, plangator, se constata lipsa matcii din stup. In aceste cazuri familiile ramase orfane primesc o matca de rezerva iernata in afara ghemului sau familia de baza se unifica cu un nucleu cu matca.