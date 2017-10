La Think Global School, copiii învaţă în patru ţări diferite pe an

Au mers pe urmele lui Ulise prin Grecia. Au construit o şcoală pentru copiii mai puţin norocoşi din India şi au traversat Marele Zid Chinezesc. Nu este vorba despre un ONG, ci despre elevii singurului liceu "călător" din lume

Refaceţi traseul personajului Ulise din "Odiseea" prin insulele greceşti, în timp ce citiţi opera lui Homer. Aşa a sunat tema la literatură a unor elevi de clasa a unsprezecea. La Think Global School, singurul liceu "ambulant" din lume, programa este adaptată în funcţie de locul în care se află elevii.

Breanna Reynolds, profesoară de engleză Think Global School: „Aşa că am citit opera lui Homer în timp ce am călătorit cu barca timp de zece zile prin Marea Ioniană. M-am simţit binecuvântată să ştiu că o barcă era clasa noastră şi că mergeam pe urmele acestui erou.”





Utkarsha, elevă Think Global School: „Ne scot din zona de confort, ceea ce te face să înveţi atât de multe despre lume.”

Au făcut ore de engleză, istorie şi retorică chiar pe Acropole, de unde Socrate le vorbea discipolilor săi. Au învăţat despre viaţa marină în apele Oceanului Pacific din insulele Galapagos şi despre animalele polare în Cercul Arctic.

Utkarsha, elevă Think Global School: „Când am plecat, în clasa a noua, toţi spuneau: e tânără, cum o puteţi trimite de acasă? Eu sunt din India. Deci, toţi spuneau că şcoala asta nu se concentrează pe învăţământul tradiţional, cum va învăţa matematică şi ştiinţe? Şi părinţii mei au spus că vom vedea ce va fi. Şi am plecat şi când m-am întors din prima ţară, Noua Zeelandă, toţi mă întrebau cum a fost. Şi le-am spus că am fost pe o barcă şi a fost un uragan pe apă şi le-am povestit toate experienţele pe care le-am avut.”

Elevii se plimbă prin 4 ţări pe an. Învaţă 2 luni în fiecare ţară, cu vacanţe de cinci săptămâni.

Kaymin, elev Think Global School: „Nu învăţăm din manuale, nu învăţăm din simple resurse scrise de alţi oameni, ci avem şansa să ne scriem propriile resurse şi să ne construim lucrările bazându-ne pe lucruri pe care le observăm.”

Kaymin s-a născut în Japonia, a crescut în Singapore şi apoi în Canada şi Australia. Think Global School a fost continuarea firească pentru el. Este un puşti global şi călătoritul aproape că face parte din ADN-ul lui. Aşa a devenit interesat de originile civilizaţiilor. Pasiune pe care o combină cu literatura şi informatica.

Kaymin, elev Think Global School: „La antropologie pot aplica ce am învăţat la ora de informatică şi să văd cum afectează computerele viaţa oamenilor. Pot şi să citesc texte din literatura lumii şi să le aplic la antropologie ca să înţeleg cum diferite texte şi religii pot schimba societăţile.”

Breanna Reynolds, profesoară de engleză Think Global School: „Avem elevi din ţări care nu prea se plac. Un elev din India şi unul din Pakistan care au devenit prieteni foarte buni. E un fel de diplomaţie unu la unu într-o şcoală.”

Paula, elevă Think Global School: „La TGS, deşi eram străini la un moment dat, acum îi consider a doua mea familie.”

Breanna Reynolds, profesoară de engleză Think Global School: „Putem fi în orice cameră, în orice ţară, în orice deşert şi conversaţiile pe care le au unii cu ceilalţi sunt magice. Cred că aducând tineri din toată lumea la un loc creezi ţări în interiorul acelei experienţe. Nici măcar nu trebuie să te urci într-un avion.”

Paula, elevă Think Global School: „Am învăţat că sunt întotdeauna mai multe perspective legat de orice problemă.”

Pentru Pauli, cum îi spun prietenii la şcoală, este al doilea an la Think Global School. După 15 ani alături de aceiaşi colegi, la aceeaşi şcoală din Argentina, a decis să înveţe altfel. A văzut deja şase ţări, iar cel mai mult i-a plăcut în Peru.

Paula, elevă Think Global School: „Mi-am făcut cei mai apropiaţi prieteni acolo şi cultura, muzica, mâncarea...”

Pe lângă materiile din programa internaţională, ca matematica, ştiinţele sau literatura, elevii au avut de făcut proiecte speciale în fiecare ţară. De anul acesta, şcoala a schimbat complet programa şi a eliminat cursurile tradiţionale.

Breanna Reynolds, profesoară de engleză Think Global School: „Ne-am dat seama că elevii învăţau mai mult din proiecte decât din programa Bacalaureatului Internaţional pentru că în timpul proiectului erau motivaţi altfel. Puteau studia ceea ce îi interesa şi puteau să găsească ceea ce îi pasiona.”

Paula, elevă Think Global School: „Am produs propriul nostru trailer de film de Bollywood.”

Paula, elevă Think Global School: „Am făcut o coregrafie, am învăţat să dansăm, să scriem un dialog, să ne gândim la o intrigă. A fost extraordinar.”

Kaymin, elev Think Global School: „În fiecare ţară în care a fost ceva frumos şi extraordinar, câteodată şi ceva trist. Am văzut multă sărăcie, disperare, multe conflicte în unele ţări pe care le-am vizitat.”

Utkarsha, elevă Think Global School: „Bosnia e cunoscută pentru istoria ei, istoria războiului, dar am avut ocazia să vorbesc cu oameni şi să interacţionez cu prezentul bosniac, care m-a făcut să realizez că Bosnia este o ţară încântătoare şi e mult mai mult decât vedem, decât felul în care e conturată de istoria ei.”

Teoretic, un an la Think Global School costă 79.000 de dolari. Elevii admişi primesc însă burse, în funcţie de veniturile părinţilor. De exemplu, o familie cu un salariu mediu, de 3.000 de lei, ar trebui să plătească o taxă de 3.000 de dolari pe an.

Utkarsha, elevă Think Global School: „Mi-aş dori ca toată lumea să poată avea o experienţă ca asta pentru că îţi deschide ochii şi te ghidează, îţi dă un scop în viaţă.”

Kaymin, elev Think Global School: „Sper să folosesc experienţa mea din călătorii şi să lucrez cu ONG-uri ca UNICEF, ONU şi Medici fără frontiere ca să forţez limitele şi felul în care sunt aplicate politicile publice.”

Paula, elevă Think Global School: „Dacă dai de o problemă, vor fi întotdeauna mai multe soluţii şi asta e ceva special la şcoala asta şi despre care învăţ zilnic.”

