Lumea televiziunii, şocată de anunţul unui celebru prezentator: A fost diagnosticat cu cancer pulmonar

Lumea televiziunii este în stare de şoc după anunţul celebrului prezentator american Larry King. Jurnalistul care a realizat timp de 25 de ani show-ul Larry King Live la CNN a dezvăluit că a fost diagnosticat cu cancer la plămâni în luna iulie și că a beneficiat deja de tratament, relatează joi agenția de știri UPI, potrivit Agerpres.





„Nu a fost cu adevărat o bătălie", a declarat King la emisiunea "Extra", găzduită de Mario Lopez, despre modul în care a reacționat după diagnosticarea sa cu cancer.

„Din controlul meu medical face parte și o radiografie. O fac în fiecare an... și mereu a ieșit normal. Apoi doctorul a spus: 'Văd o mică pată aici. Să facem o tomografie.' Au făcut o tomografie, iar apoi au spus: 'Să facem o tomografie cu emisie de pozitroni'... Nu cred că mai există alte tipuri de tomografii", a povestit celebrul prezentator de televiziune.





"Au scos tumoarea. Era malignă. Urmau s-o scoată, indiferent dacă era malignă sau benignă. Au făcut teste și mi-au spus că sunt bine. Eram în stadiul întâi", a mai spus King.

Larry King a suferit o intervenție chirurgicală la Centrul medical Cedars-Sinai din Los Angeles la 17 iulie. „Medicul mi-a spus: 'Era malignă, dar erai în stadiul întâi. Dacă nu am fi scos-o, ai fi avut probleme în doi sau trei ani, dar am scos-o și ai avut noroc'", a declarat King pentru Us Weekly.

Legendarul prezentator de 83 de ani a avut nevoie de două săptămâni de convalescență înainte de a reveni la serviciu. "Mi-au arătat ultima tomografie, care era curată. A fost amuzant să văd locul în care era pata și acum nu mai este. Mi-au înlăturat 20% din plămân", a mai povestit el.

Larry King s-a lăsat de fumat după ce a suferit un atac de cord în februarie 1987, despre care spune că a contribuit la apariția cancerului pulmonar. King a mai fost diagnosticat anterior cu diabet de tip 2 și cancer de prostată, care a fost tratat cu radiații și nu a necesitat o intervenție chirugicală.