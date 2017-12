Maşinile mânate de-o putere elementară, ba chiar acele puse în mişcare de puterea omenească numai, posed o parte foarte esenţială fără de care maşina ar lucra lipsită de orice regulă, ar deveni incalculabilă în privirea repejunii cu care se mişcă, şi-ar toci toate părţile şi peste puţin s-ar face netrebuincioasă. Deşi această parte nu pare esenţială la prima vedere, deşi ea nici produce putere, nici îndeplineşte o muncă, totuşi, fără de dânsa maşina ar fi de o regretabilă imperfecţiune şi de puţin folos.



Această parte a mecanismului se numeşte regulator. Ceasornicele ar merge fără de socoteală şi rost de n-ar avea pendula, maşina cu vapor ar plezni sau ar sta pe loc fără regulatorul centrifugal.

Şi cu toate acestea am zis mai sus că, la prima vedere, acea parte a mecanismului întreg pare neînsemnată, neesenţială. Tot aşa priveşte Camera actuală facerea bugetului. Chestiuni care par cu mult mai mari, precum reorganizarea judecătoriilor de pace, reorganizarea Ministerului de Externe, balonul captiv ş.a. o preocupă atât de mult, încât uită că mecanismul statului nu poate merge fără regulatorul lui, fără buget.

Tocmai pentru că lucrul e cu mult mai important de cum pare la prima vedere, Constituţia prevede ca bugetul să fie elaborat şi votat c-un an înainte de punerea lui în aplicare; cu toate acestea Camera actuală, în pretinsa ei suveranitate, calcă legea şi nici de gând are, precum se vede, de-a începe odată cu discutarea bugetului.





Am spus-o într-alt rând că întârzierea aceasta inspiră prepusuri grave.

Guvernul, care e vaca cu lapte a liberalilor, pentru a scăpa de orice răspundere şi control şi pentru a putea da ţării un buget fictiv, a cărui responsabilitate să nu se răsfrângă direct asupra nimănui, a însărcinat Camera cu lucrarea aceasta, iar Camera 1-a însărcinat pe balonul captiv. De vom avea un buget rău făcut sau de nu 1-om avea defel, scuza guvernului liberal e gata: balonul captiv a fost cauza întârzierii, el plăteşte paguba. În caz când ţara ar ajunge cumva prin noile alegeri să aibă iar un guvern regulat, care să tragă la răspundere pe politicii

actuali, ei şi-au pregătit deja dosul după care să se ascundă: Camera şi sminteala de minte a celui însărcinat cu elaborarea bugetului.

Cu toate acestea elaborarea bugetului este un drept exclusiv al ministrului de finanţe, el e cel care cere şi Camera are dreptul de-a da sau de-a refuza. Şi dacă această Cameră ar fi liberală - precum pretinde - ar trebui să-şi aducă aminte că acest drept al ei de-a vota bugetul este originea tuturor libertăţilor publice, căci parlamentele vechi nu se convocau pentru a face legi, ci numai pentru a vota regilor şi guvernelor mijloacele trebuincioase fie pentru război, fie pentru lucrări de pace.

Dar ce vorbim noi de liberal sau neliberal. Scopul acestei întârzieri este ca guvernul, împreună cu ciracii lui din Cameră, să lase lucrul încurcat şi ca, oricine ar veni în urmă-le, să-şi pună mâinile în cap de prăpastia ce va găsi-o. E o conspiraţie între guvern şi Cameră pentru a zădărnici în chestiunea aceasta, ca în toate celelalte, orice răspundere reală.

Al doilea prepus grav pe care ni-1 inspiră întârzierea aceasta este că Adunarea actuală se teme a arăta limpede şi prin cifre situaţia noastră financiară, se teme de-a spune adevărul, pentru că atunci n-ar mai fi realeasă; pe când, fără buget votat, deputaţii de azi şi candidaţii de mâine tot mai pot amăgi poporul prin strălucite situaţii fictive, născocite de fantaziile ciumate ale redactorilor ,,Românului”.

Un ministru conservator - dl P. Mavrogheni - introdusese o regulă statornică în privirea bugetelor; ele erau elaborate şi votate gata cu mult înainte de a se-ncepe exerciţiul anului respectiv; iar condeie care rămăsese neprevăzute sau a căror necesitate se impunea peste an, se treceau într-un buget rectificativ, încât, de mergea bine sau rău încasarea veniturilor, regulă şi orânduială era totdeauna, situaţia financiară, bună-rea, era limpede. Cu toată lipsa de export şi cu toată împuţinarea izvoarelor de venituri, cauzată prin concurenţa grânelor ruseşti şi americane şi descrisă atât de bine în nepărtinitorul raport al cavalerului de Bosizio, bugetul statului, încărcat într-adevăr prin mulţimea de cheltuieli introduse de organizarea liberală a ţării, îşi păstra

echilibrul său pururea ameninţat. Dar acest echilibru şi-1 păstra numai prin prevederea şi regularitatea cu care se elabora şi numai regularitatea aceasta a fost cauza pentru care gestiunea afacerilor statului sub conservatori s-a sfârşit fără deficit.

Dar orânduială şi liberalism sunt în România lucruri contradictorii!

Mihai Eminescu

1 februarie 1879