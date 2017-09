Mbappe a fost prezentat la PSG. Ce a spus despre suma COLOSALĂ de transfer

Atacantul francez Kylian Mbappe, în vârstă de 18 ani, a mărturisit, miercuri, la prezentarea oficială la Paris Saint-Germain, că a fost forţat de împrejurări să o părăsească pe AS Monaco, chiar dacă la finalul sezonului trecut luase hotărârea de a rămâne, scrie prosport.ro.

„Îmi face mare plăcere să mă alătur unuia dintre cele mai mari cluburi ale lumii, club care îmi poate oferi tot ce am nevoie pentru a deveni cel mai bun. Este important pentru mine că am rămas în Franţa şi că am revenit în oraşul în care am crescut.

Ca să fiu sincer, în luna mai, îmi propusesem să rămân la Monaco, ceea ce le-am spus tuturor cluburilor cu care am discutat în această vară. Anumite evenimente, însă, m-au făcut să mă răzgândesc. Acum nu este momentul potrivit să spun despre ce este vorba, voi vorbi în timp”, a declarat Kylian Mbappe, într-o conferinţă de presă.





Internaţionalul francez, pentru care Paris Saint-Germain urmează să plătească 180 de milioane de euro la finalul sezonului, spune că suma de transfer nu reprezintă o presiune pentru el: „Nu eu am stabilit preţul, nu este treaba mea. Acest lucru nu schimbă cu nimic felul în care joc, nu mă influenţează”.

Mbappe devine astfel al doilea cel mai scump jucător din istoria fotbalului, după Neymar, transferat la Paris Saint-Germain cu câteva săptămâni înaintea sa. Vicecampioana Franţei a achitat clauza de reziliere a contractului atacantului brazilian cu FC Barcelona, în valoare de 222 de milioane de euro. Mbappe spune că faptul că va fi coleg cu Neymar este un lucru benefic pentru el, dar insistă că nu acesta a fost motivul pentru care a ales să semneze cu PSG.

„Am fost atras de proiectul clubului înainte de venirea lui Neymar, dar este un avantaj să îl am alături. Ştim cu toţii ce fel de jucător este”, a adăugat Mbappe.

Mbappe a marcat 26 de goluri în 44 de meciuri jucate în sezonul trecut la AS Monaco, iar pe lângă Paris Saint-Germain, el a mai atras interesul unor echipe precum Manchester City, Arsenal Londra sau Real Madrid.

Sursa: ProSport