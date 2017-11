Meryl Streep a fost BĂTUTĂ în mijlocul străzii: NIMENI nu a INTERVENIT

Una dintre cele mai cunoscute actrițe din istoria cinematografiei a dezvăluit un episod tulburător. Meryl Streep a povestit cum a fost bătută pe stradă și cum a fost nevoită să asiste la nepăsarea oamenilor.

Meryl Streep a dezvăluit că a fost nevoită să se prefacă moartă pentru a scăpa de agresor, iar acest incident a lăsat traume adânci, mai ales că deşi multi oameni au fost martori ai agresiunii, nimeni nu a intervenit să o ajute.

Declaraţiile tulburătoare au fost făcute în cadrul unei gale pentru Libertatea Presei, unde celebra actriţă, câştigătoare a trei premii Oscar, a ținut să le mulțumească jurnaliștilor care apără adevărul într-o perioadă în care e din ce în ce mai dificil să fii reporter de investigații.





„De două ori în viaţa mea când am fost ameninţată şi m-am confruntat cu violenţă fizică reală, am învăţat ceva despre viaţă, aşa cum n-aş fi putut învăţa în niciun alt mod. Am avut noroc că instinctele mele au fost bune. M-am prefăcut moartă şi am aşteptat până când loviturile s-au oprit. Trecătorii se uitau de sus la mine, de la aproxiamtiv 15 metri distanţă, cum eram bătută, dar nu au intervenit să mă ajute în vreun fel.

În al doilea incident, o altă persoană era abuzată, iar eu am reacţionat complet nebuneşte, ducându-mă după atacator pentru a-l confrunta. Întrebaţi-o pe Cher, era şi ea acolo. Agresorul a fugit în acel moment. A fost un miracol”, a precizat actrița.

Sursa: Evz.ro