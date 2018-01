Metehnele politicienilor din R. Moldova de la Eminescu încoace

Unii politicieni moldoveni susțin că nu l-au citit pe Eminescu decât la școală, alții îl consideră venit din cosmos, iar alții spun că poetul descrie perfect situaţia politică din R. Moldova

Luni, 15 ianuarie, marele poet Mihai Eminescu a fost comemorat în tot spațiul românesc, dar și la Chișinău. Politicienii de la noi s-au întrecut în declarații siropoase și depuneri de flori la bustul poetului de pe Aleea Clasicilor, în ciuda faptului că, de-a lungul vieții și activității sale, Eminescu a criticat foarte dur clasa politică. „Din momentul în care interesul material de-a ajunge la putere precumpăneşte, o spunem cu părere de rău: lupta egală în ţară şi Parlament, nu mai e decât manipulul unor ambiţii personale, al unor apetituri, pe cât de nesăţioase, pe atât de vrednice de condamnat”, spunea poetul despre aleșii poporului. El credea că „oricare ar fi guvernul şi oricare vederile sale supreme, corupţia şi malonestitatea trebuie să lipsească din viaţa publică; oricare ar fi, pe de alta parte, religia politică a unui guvern, ea nu-i dă drept de-a se servi de nulităţi venale, de oameni de nimic, pentru a guverna”. Înțelegând că, de-ar fi trăit Eminescu astăzi, ar fi pus la stâlpul infamiei de către cei care-i depun astăzi flori, i-am rugat pe mai mulţi foști și actuali politicieni să ne răspundă la următoarele întrebări:

1. Ce alte opere eminesciene ați citit, cu excepția celor incluse în programa școlară?

2. Ce scria Eminescu despre politică și politicieni?

Cei mai speriați, auzind de Eminescu, s-au dovedit a fi deputații socialiști. Zinaida Greceanîi, Vlad Bătrîncea, Radu Mudreac și Anatolie Labuneț, aflând că vrem să discutăm cu ei despre marele poet, fie au închis telefonul, fie ne-au spus să revenim mai târziu, după care n-au mai răspuns la apelurile noastre. Numai Oleg Savva a acceptat să ne răspundă la întrebări.



„L-am citit doar în rusă”

Oleg Savva, deputat PSRM:

1. Nu am citit cărțile lui Eminescu în original, deoarece nu cunosc limba la un nivel avansat. În schimb, am citit multe opere de ale sale în limba rusă, cum ar fi poemul „Împărat și proletar”, dar și corespondența sa cu Veronica Micle. De asemenea, cunosc toată biografia acestui geniu, cu excepția anilor în care a dispărut și nimeni nu a știut despre el. Știu și ce a scris B. P. Hasdeu și Bernard Shaw. Ultimul a recunoscut că Eminescu era moldovean.

2. În poemul „Împărat și proletar”, Eminescu descrie multe lucruri care sunt valabile și în politica de astăzi. El a fost un geniu, iar poezia „Luceafărul” confirmă acest fapt. În general, există așa o teorie conform căreia Eminescu a depășit dimensiunile spațiale, iar faptul că și-a ieșit din minți la sfârșitul vieții demonstrează că el a atins frumusețea universului. Aceasta este o teorie mistică, dar care poate fi adevărată.

3. De când e lumea, politicienii au rămas la fel, deoarece noi am fost mereu între marile puteri. Pentru mine, un politician adevărat este cel care poate schimba sistemul și poate mișca societatea din loc. În politica moldovenească sunt oameni care vor să schimbe lucrurile, dar nu pot. A fost unul care a avut putere și a putut schimba lucrurile, dar nu a făcut-o și a ajuns unde a ajuns.



„Dacă ar fi trăit azi, Eminescu ar deveni foarte trist”

Inna Șupac, deputat PCRM:



Și comunista Inna Șupac a refuzat să vorbească la telefon, motivând că nu se poate exprima liber în limba română, și ne-a sugerat să-i trimitem întrebările prin poșta electronică. Iată ce ne-a răspuns:

1. Îmi plac frumoasele versuri de dragoste scrise de Mihai Eminescu. Așa că, le recitesc din când în când.

2. Din câte eu țin minte, Eminescu descria politica și politicieni în mod foarte critic.

3. Presupun că dacă ar fi trăit în ziua de azi, Eminescu ar deveni foarte trist din simplul motiv că aproape nimic nu s-a schimbat. Din păcate, corupția și interesul personal continuă să predomine în viața politică.



„Nu mă impuneți să compar politicienii noștri!”

Valentina Buliga, deputat PDM:

1. Eu acum am oaspeţi şi nu pot să-mi amintesc exact toate titlurile operelor lui Eminescu. Cu atât mai mult, că de-a lungul timpului am citit foarte multe cărți. Pot să vă spun cu certitudine că am citit cu plăcere poeziile din programa școlară, toate Scrisorile, „Luceafărul”, dar și o serie de extrase din publicistica poetului.

2. Nu mi-am propus vreodată să reproduc, cuvânt în cuvânt, ceea ce a scris Eminescu despre politică, dar, în linii generale, el parcă ar fi fost un profet al timpurilor noastre. Eminescu spunea că printre politicieni există persoane care ne defăimează și fac lucruri nu prea bune pentru țară.

3. Pentru a face o comparație exactă, ar trebui să mă refer la personalități concrete, pentru că nu mi-a plăcut niciodată să-i pun pe toți politicienii în aceeași oală. Fiecare om este o personalitate și are un caracter propriu și aptitudini personale. Există asemănări, dar și deosebiri foarte mari între oamenii politici de pe timpurile lui Eminescu și cei din prezent. De aceea nu aș vrea să generalizez și nici să compar politicienii, nu mă impuneți!



„Politica de pe timpurile eminesciene coincide cu cea din prezent”

Vadim Pistrinciuc, deputat PLDM:

1. Nu pot să spun că sunt un cunoscător foarte bun al operei eminesciene. Însă am citit volumele sale de poezii, pe care le am și în biblioteca personală. Publicistică am citit mai puțin, mai mult frânturi din articolele scrise pentru „Timpul”.

2. Publicistica lui Eminescu demonstrează că, și atunci, erau vremuri fierbinți. El scria că politicienii sunt iresponsabili, murdari și se vând, lucruri care sunt actuale și în prezent. Dar nu știu care este scopul acestor întrebări. Vreți să mă testați dacă știu măcar ceva din opera lui Eminescu?

3. În general, politica de pe timpurile eminesciene coincide cu cea din prezent. Ea are același caracter sumbru și vandabil. Pe de altă parte, nu știu foarte bine politica de atunci, deși operele și activitatea publicistică ale lui Eminescu arată că ne aflăm cam tot acolo. Nu știu de ce clasa politică nu a evoluat. Dacă aș fi știut, poate aș fi reușit s-o schimb. Cred că ține de educație, pe care așa și nu am reușit s-o schimbăm. De multe ori ceea ce se întâmplă în politică este rezultatul sistemului educațional din R. Moldova.



„Natura umană a rămas aceeași”

Ion Apostol, deputat PL:



1. Eminescu a fost nu doar un poet talentat, dar și ziarist, și om politic. De aceea mă interesează mai mult opera sa politică, pentru care a avut și de pătimit. Bunăoară, în „Scrisoarea a III-a” și în poemul „Doina” se descrie istoria tragică a poporului român. Am citit și poeziile sale de dragoste, și corespondența cu Veronica Micle. Am avut chiar și volumele sale cu grafie chirilică.

2. Eminescu scotea în vileag moravurile clasei politice de atunci, care servea intereselor străine și meschine de grup. El îi acuza de corupție, dovadă fiind opera „Junii corupți”. Iar prin articolele satirice, Eminescu lua atitudine față de liderii politici de atunci. Mai mult, un articol de-al său, căruia îmi scapă acum titlul, a provocat demiterea unui guvern din România Mică.

3. Politicienii de pe timpurile lui Eminescu nu se deosebesc cu nimic de cei din prezent. Au evoluat doar lucrurile din jurul nostru, au apărut televizoare, mașini, avioane, iar natura umană a rămas aceeași. Iar politica în interiorul României a fost și este dominată de factorii externi.

„Probabil, la vremea aceea era mai multă claritate în societate”

Andrei Sangheli, ex-prim-ministru:



1. În școală am citit foarte multe poezii de ale lui Eminescu, iar ulterior m-am delectat cu Scrisorile sale. Din păcate, publicistica lui Eminescu nu prea am citit-o.

2. Lucrurile acestea sunt complicate. Să fie sănătoși politicienii și să ia aminte la ce spunea Eminescu și toți ceilalți scriitori. Deoarece problemele care existau pe atunci sunt și astăzi actuale și ele trebuie rezolvate. Însă, avem ceea ce avem… (Oftează).

3. (Râde, după care oftează din nou) Sigur, există o diferență vizibilă. O parte din lucruri s-au schimbat în bine, celelalte în rău. Probabil, la vremea aceea era mai multă claritate în societate și nu existau atât de multe intrigi ca în prezent. Politicienii sunt datori să ia în considerare aceste fapte, dar, din păcate, nu întotdeauna o fac. Uneori poate nu există posibilitate, alteori poate nu au suficiente cunoștințe. Cert este că aceste probleme există, iar timpul cred că le va rezolva pe toate.