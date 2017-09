Ministrul Apărării din România şi-a depus DEMISIA, în scandalul salariilor din MApN. Premierul a acceptat-o

Problemele cu salariile din MApN vin cu o demisie.

Adrian Ţuţuianu a anunţat că şi-a depus demisia din fruntea Ministerului Apărării şi urmează ca premierul Tudose să decidă dacă o va accepta. La scurt timp, premierul a anunţat că îi acceptă plecarea din funcţie. Ţuţuianu a declarat că a decis să recurgă la acesta după ce a făcut greşela de a nu comunica public eficient şi de nu îl informa pe premier de problema plăţii drepturilor salariale pentru militari. Potrivit unui comunicat al MApN, militarii nu îşi vor primi toate drepturile salariale la data de 15 septembrie, ci eşalonat. Şi preşedintele Klaus Iohannis s-a interesat de criza salariilor. Potrivit procedurii, demisia lui Ţuţuianu va ajunge la Cotroceni.

După demisia lui Adrian Țuțuianu, vicepremierul fără portofoliu Marcel Ciolacu ar fi interimar la șefia MApN, transmite Realitatea TV.





Întrebat ce l-a determinat să demisioneze, Adrian Ţuţuianu a spus, la Realitatea Tv:

"Am constatat o proastă comunicare de la Ministerul Apararii către opinia publica, şi am facut greseala de a nu îi comunica premierului această chestiune, am decis să îmi depun demisia. Am avut o întâlnire cu premierul şi cu ministrul de Finanţe".

Acesta a mai spus că drepturile salariale vor fi plătite pe data de 15, iar norma de hrană, în cursul acestei luni, iar întârzierea anunţată a fost doar o chestiune tehnică, de transfer dintr-o parte în alta a bugetului MApN, existând însă banii necesari pentru drepturile salariale ale salariaţilor ministerului, conform prevederilor legale:

”Există bani pentru că execuţia bugetară este 72,71%. Ministerul de Finanţe a colectat toate propunerile de rectificare şi avem răspunsuri pozitive la toate solicitările noastre. Nu există niciun fel de întârziere. Pe 15 septembrie se plătescdrepturile salariale aferente lunii august. În aceeaşi lună se plătesc drepturile la hrană şi alte drepturi care există potrivit legii”, a spus Ţuţuianu.

Ce se preciza în comunicatul MApN, contrazis de Finanţe

Comunicatul MApN a venit după-amiază și a părut destul de clar:

"În scopul abordării prudențiale a execuției bugetare, în condițiile în care până la această dată nu a fost efectuată rectificarea bugetară pe anul 2017 și necesitatea respectării prevederilor art. 18 din Legea responsabilității fiscal-bugetare nr 69/2010, Direcția financiar-contabilă din M.Ap.N. a dispus către toți ordonatorii de credite plătitori de drepturi salariale, următoarele:

- efectuarea, în data de 15 septembrie, a plății sumelor aferente soldelor/salariilor nete, fără contribuțiile individuale și impozit; - efectuarea, la aceeași dată, a plății diurnelor în valută cuvenite personalului aflat în misiuni externe;

- efectuarea, între 21 și 25 septembrie, a plății sumelor reprezentând contribuțiile angajatorului cât și ale angajatului și a impozitului pe venit;

- efectuarea, în jurul datei de 25 septembrie, după rectificarea bugetară, a plății sumelor reprezentând celelalte drepturi aferente cheltuielilor de personal (chirii, normă de hrană etc).

Soluţia MApN: redistribuiri de conturi

Florin Jipa, purtătorul de cuvânt al MAPN, a spus, în exclusivitate la Realitatea Tv, că se vor face redistribuiri de sume din alte conturi, pentru a se plăti drepturile salariale ale militarilor:

"În bugetul MApN se vor face redistribuiri de sume din conturi bugetare in alte conturi bugetare pentru a se putea plati in continuare toate drepturile salariale ale militarilor. Deci nu ar fi vorba sa primim bani in plus, ci doar niste redistribuiri de fonduri".

Când ar urma să se facă o rectificare

Pe de altă parte, când vine vorba despre plata chiriilor şi a normei de hrană, Ministerul Apărării trebuie să aştepte rectificarea bugetară. Oficialii susţin că plăţile vor fi făcute în jurul datei de 25 septembrie.

Ce spun Finanţele

Guvernul nu a stabilit încă o dată şi pentru rectificare, iar liderul PSD, Liviu Dragnea susţine că aceasta ar putea fi făcută luna viitoare. Finanțele contrazic MApN Ministerul Finanțelor a contrazis comunicatul celor de la Apărare.

"În urma informațiilor apărute în mass-media vă comunicăm că nu sunt dificultăți în ceea ce privește plata drepturilor salariale ale angajaților din cadrul Ministerului Apărării Naționale. Totodată, precizăm că nu există astfel de probleme la niciun alt minister".