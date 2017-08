NEWS ALERT // Serviciile secrete au arestat doi terorişti care pregăteau atacuri la Moscova

Actualitate 31 August 2017, ora: 14:38

Maria Sharapova are foarte puţini fani în rândul jucătoarelor. Tertipurile la care apelează în timpul partidelor şi faptul că s-a dopat au făcut-o pe rusoaică "persona non grata". Timea Babos, adversara de ieri din turul secund de la US Open, a declarat la final...