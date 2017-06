Noul sistem de operare iOS 11 al Apple va permite blocarea accesului la telefoane al utilizatorilor care se află la volan

Apple va introduce o nouă funcție pentru iPhone care va elimina nevoia stringentă - și periculoasă - a utilizatorilor de a citi mesajele primite pe telefonul mobil și de a accesa meniul acestuia în timp ce se află la volan, informează marți CNN.



Noua funcție, numită "Do Not Disturb While Driving", va fi inclusă în noul sistem de operare al Apple pentru dispozitive mobile, iOS 11.

În momentul activării conexiunii dintre telefon și mașină, fie prin Bluetooth sau prin cablu, ori dacă autovehiculul se află în mișcare, telefonul va amâna notificările cu privire la diverse noutăți, precum mesajele text primite sau știri.





În cazul recepționării unui SMS în timp ce posesorul telefonului conduce, dispozitivul va putea trimite înapoi un mesaj automat prin care expeditorul este anunțat că utilizatorul se află la volan și nu este disponibil momentan.

De asemenea, ecranul iPhone va putea fi blocat pentru a-i împiedica pe conducătorii auto să utilizeze aplicațiile telefonului în timp ce conduc. Pasagerii care călătoresc în mașină au posibilitatea de a dezactiva această funcție, precizează sursa citată.

Utilizatorii care se află la volan vor putea accesa Apple Maps, aplicația de navigație a Apple, însă nu vor putea tasta destinațiile. De asemenea, ei vor putea utiliza Apple CarPlay, în cazul mașinilor echipate cu această interfață concepută special pentru ca utilizatorii să audă și să răspundă mesajelor text folosind comenzi verbale și să acceseze astfel și alte funcții ale telefonului.

AGERPRES